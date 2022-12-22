岚图梦想家低碳版快充即将上线：充电速度提升 7 倍以上，可免费升级

IT之家 12 月 22 日消息，东风汽车宣布，岚图梦想家在正式交付不到半年之际，迎来了首次硬件升级和整车软件 OTA。

硬件升级部分：岚图为所有梦想家低碳版车主免费提供快充升级方案

整车软件 OTA 部分：升级涉及驾驶、乘坐、娱乐等 22 项内容

据介绍，岚图汽车为所有梦想家低碳版车主免费升级价值 9999 元的快充套装，充电速度提升 7 倍以上，仅需 30 分钟即可充满 20-80% 电量。

升级快充后，可满足商场、机场、高速服务区等多种公共快充区 100% 适配，快充升级方案享受岚图各地服务中心一站式安装服务，使用原厂二合一充电口、高压线、高压配电盒等，升级套装享受原厂 3 年 6 万公里原厂质保。

IT之家了解到，软件方面，本次 OTA 共升级了涉及驾驶、乘坐、娱乐等 22 项功能。

针对用户冬季用车需求，岚图梦想家增加了雪地模式，前后轴扭矩以 50:50 的比例分配，并优化了制动能量回收力度，提升车辆在冰雪等低附着力路面的操控性能。

▲ 新增雪地模式

此外，基于 8155 车机系统的智能座舱，岚图梦想家新增的驾驶模式记忆功能，让车辆更懂用户的驾驶习惯，前排人员通过中控屏即可轻松设置二排座椅的通风、加热、按摩功能，照顾后排乘坐的老人、小孩更加便利。

▲ 自定义香氛开启时长

▲ 取消外放电量限制

▲ 新增后排通风按摩加热控制

▲ 自动关窗 后视镜折叠

岚图梦想家电动豪华旗舰 MPV 于 5 月 7 日发布，并于 7 月 16 日正式开启交付，分为“梦”系列、“想”系列、“家”系列。其中，“家”系列售价 36.99 万元，“想”系列 38.99 万元，“梦”系列 43.99 万元，私人定制版 63.99 万元起。岚图梦想家搭载高通 8155 车机芯片，具有 L2 + 智能驾驶辅助、遥控泊车功能与三联屏座舱。

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