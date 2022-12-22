广汽 ADiGO SPACE 智能座舱升级，带来 ADiGO PARK 元宇宙和 ADiGO SOUND 原景声

IT之家 12 月 22 日消息，广汽 ADiGO SPACE 智能座舱升级发布会今日以线上形式举行，发布了两项号称颠覆性的座舱技术：

行业首个高性能沉浸式汽车座舱 ADiGO PARK 元宇宙

行业首个高品质全场景声音交互生态 ADiGO SOUND 原景声

ADiGO PARK 元宇宙

据介绍，广汽集团与宸境科技、爱奇艺奇遇 VR 联合开发的 ADiGO PARK 元宇宙，为通往元宇宙世界打造了一个车端入口，ADiGO PARK 基于超显算力平台与 XR 头显外设，联动智能汽车全域核心系统。

主机采用 AMD V1000 与 W6600 系列芯片，打造国内最高算力汽车座舱。广汽集团与爱奇艺奇遇 VR 联合开发的 VR 头显，双眼显示分辨率达到 5K 级别；广汽集团与宸境科技联合开发的行车体感技术，能通过座舱真实的触感，让用户多维度享受沉浸式娱乐。

▲ ADiGO PARK 可实时渲染周边环境

ADiGO PARK 能通过千兆级数据传输速率和毫秒级超低时延，实时读取数千项车内数据，将真实的行驶与虚拟的环境结合，在有限的座舱空间内展开无限的元宇宙，用全感官沉浸体验，颠覆人车交互。不仅如此，ADiGO PARK 还将颠覆用户对旅途的感知，真正实现虚拟与现实的深层次连接。

ADiGO SOUND 原景声

广汽研究院与星河智联联合开发的 ADiGO SOUND 原景声，将全新音响硬件、音源、算法、调音、功能与生态，融入 ADiGO SPACE 智能座舱系统的场景化服务。

ADiGO SOUND 搭载超过 40 个扬声器，采用 7.3.2x 的领先声场布局。行业首创“天际声道”，车顶双侧采用 7+7 扬声器阵列，结合独特的声腔设计与专属的音效调校。前排 2 个独立重低音发声单元，匹配后方低音炮，形成 2+1 的重低音矩阵，并采用高算力双 DSP 功放架构，主频最高可达 4GHz，24 通道总功率可达 2280W。

IT之家了解到，ADiGO SOUND 搭载独有音频算法，可根据内容风格动态调校，进行声场增强与聚焦，还将上线全行业首个车载音效共创平台，开放用户音效上传与音效师认证，让每一位用户都可分享自己的独特听觉品味。

ADiGO SOUND 打造了森林、婴儿房等多种舒缓模式，并以独有的座舱降噪与分区声场打造纯净沉浸氛围。ADiGO SOUND 聚合生态资源，不仅拥有超过 6000 万首版权音乐和超过 3.4 亿本有声书，而且带有上百个不同类型的场景标签覆盖全场景声音内容诉求。

此外，ADiGO SOUND 支持声音社交，开放“声迹旅途”，让每一位用户都能记录旅途中的声音，将各具特色的环境音装进“声音胶囊”发布；“邻听”功能还能让每一位用户邀约好友共同聆听自己正在播放的音乐，实现“同频共振”。

▲ ADiGO SOUND 声迹旅途可将各具特色的环境音装进“声音胶囊”发布