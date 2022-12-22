海贝 R2 II 音乐播放器发布：搭载 ES9219C 解码芯片，15 小时续航，售价 598 元

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IT之家 12 月 22 日消息，在今日晚间的海贝战略新品发布会上，海贝 R2 II 播放器发布，售价 598 元。
海贝 R2 II 标配 ES9219C 解码芯片，原生支持硬解 DSD256 PCM 、PCM 384KHz / 32Bit，全音频格式支持，8 倍展开 MQA 文件，提供母带级的声音还原，还有 HiRes & HiResWireless 双重小金标加持，高解析度音频认证。
海贝 R2 II 依然搭载 HiByOS，从底层开始对音频处理做针对性优化，支持功能拓展，拥有 MSEB 调音台、HiByLink 无线遥控功能。
海贝 R2 II 还支持网络收音机、Tidal、Qobuz 流媒体音乐播放，双数字麦克风录音，高保真本地录音。高清蓝牙格式支持 UAT、LDAC、aptX、AAC、SBC，还有 2.4G、Wi-Fi、在线升级、Wi-Fi 传歌、AirPlay、DLNA。
IT之家了解到，海贝 R2 II 标配 1000mAh 电池，15 小时持久续航，20 天超长待机，售价 598 元，12 月 29 日晚开卖，首发送 Loki 耳机一条，限量 500 条送完即止。