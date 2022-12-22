B站上线电影《华尔街之狼》，莱昂纳多・迪卡普里奥主演

IT之家 12 月 22 日消息，B站现已上线莱昂纳多・迪卡普里奥主演的《华尔街之狼》电影，大会员可以免费观看。

IT之家了解到，该片原时长为 2 小时 59 分钟，B站版本“优化”到了 2 小时 38 分钟。

《华尔街之狼》于 2013 年上映，该片由马丁・斯科塞斯执导，莱昂纳多・迪卡普里奥主演，讲述的是华尔街传奇人物乔丹・贝尔福特的故事，主要情节包括他的发家生涯以及发家后的沉沦生活。

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