B站上线电影《华尔街之狼》，莱昂纳多・迪卡普里奥主演

IT之家 12 月 22 日消息，B站现已上线莱昂纳多・迪卡普里奥主演的《华尔街之狼》电影，大会员可以免费观看。
IT之家了解到，该片原时长为 2 小时 59 分钟，B站版本“优化”到了 2 小时 38 分钟。
《华尔街之狼》于 2013 年上映，该片由马丁・斯科塞斯执导，莱昂纳多・迪卡普里奥主演，讲述的是华尔街传奇人物乔丹・贝尔福特的故事，主要情节包括他的发家生涯以及发家后的沉沦生活。
官方简介：
在危机四伏的投资界，掌管史崔顿・奥克蒙公司的乔丹・贝尔福特（莱昂纳多・迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）生活侈靡、实力雄厚。1987 年，22 岁的乔丹进入罗斯柴尔德公司，从接线员做起，在高级经纪人马克（马修・麦康纳 Matthew McConaughey 饰）指点下，进入了股票经纪人充满毒品和欲望的世界，半年后因“黑色星期一”，乔丹转投靠贩卖“便士股票”的小公司，凭借巧舌如簧获得成功，与邻居唐尼（乔纳・希尔 Jonah Hill 饰）和一班朋友另立门户，游走在灰色地带获利颇丰，获称“华尔街之狼”，然而，FBI 已经开始留意他…… 本片根据前华尔街股票经纪人乔丹・贝尔福特的个人自传《华尔街之狼》改编。