三星公司 2 位高管被评为 IEEE Fellow

IT之家 12 月 22 日消息，三星宣布，公司的两名高管，即 MX 业务部移动平台中心的 Daniel Ahn 博士和三星美国研究院（SRA）的 Michael Polley 博士被评选为 IEEE（电气和电子工程师协会）Fellow，该协会是全球最大的技术专业组织，总部设在美国新泽西州。

Fellow 资格是由 IEEE 董事会授予的，以表彰他们在 IEEE 关注的领域所取得的杰出成就。谈到 Daniel Ahn 的贡献，他被授予 Fellow 资格是因为在“为 Galaxy 智能手机、人工智能（AI）、物联网（IoT）和基于云的移动平台功能扩展和增强开发创新安全解决方案”方面的贡献。

另一方面，Michael Polley 博士因领导专注于为三星 Galaxy 智能手机创造先进技术的算法和系统设计师团队而被授予 Fellow 资格。

此前，三星电子其他获得该 Fellow 资格的成员包括三星高级技术研究所主席 Kinam Kim、执行副总裁兼三星研究人工智能中心负责人 Daniel Lee、执行副总裁兼高级通信研究中心负责人 Sunghyun Choi、美国三星研究院高级副总裁 Charlie Zhang、蒙特利尔三星人工智能中心（SAIC）副总裁 Xue（Steve）Liu 以及三星研究院的 Juho Lee。

Michael Polley 博士还提到，在 SRA 的 MPI 实验室和 MX Business 研发团队与三星研究院印度-班加罗尔研究所合作开展的创新相机技术研究得到了 IEEE 的认可。

IT之家了解到，IEEE（国际电气与电子工程师协会）的全称是 Institute of Electrical and Electronics Engineers，是一个国际性电子技术与信息科学工程师的协会。IEEE 建会于 1963 年 1 月 1 日，总部位于美国纽约市，是当今世界电子、电气、计算机、通信、自动化工程技术研究领域最著名、规模最大的非营利性跨国学术组织。在电气及电子工程、计算机及控制技术领域中，IEEE 发表的文献占了全球将近 1/3。

IEEE Fellow 即 IEEE 会士 / 院士，为协会最高等级会员，是该组织授予的最高荣誉，在学术科技界被认定为权威的荣誉和重要的职业成就，每年由同行专家在做出突出贡献的会员中评选出，当选人数不超过 IEEE 会员总人数的 0.1%。由于每年当选的 IEEE Fellow 数量较少，当选科学家基本都是在科学与工程技术领域内取得重要成就的杰出科学家。