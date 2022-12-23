冻结工资、降低奖金，“东南亚小腾讯”Sea 过冬

北京时间 12 月 23 日早间消息，据报道，新加坡互联网公司冬海集团（Sea）今年冻结了大多数员工的工资，并降低了奖金发放的金额，以应对公司创始人 Forrest Li（李小冬）所警告的 2023 年可能不断恶化的全球经济环境。

一份内部备忘录显示，这家亚洲互联网巨头需要在艰难的 2022 年之后专注于盈利能力。李小冬警告说，2023 年可能会“更具挑战性”。他还补充说，公司正在取消未升职员工的加薪。

“我向你们保证，我们将从 2023 年伊始站稳脚跟，” 李小冬写道，“我们需要做出的大部分重大改变都已经完成。”

这家游戏和在线零售巨头的市值今年已经下跌了约 77%，原因是在利率上升和竞争加剧的情况下人们对其前景的质疑。Sea 的一名代表拒绝对李小冬的备忘录置评。

Sea 削减了约 7000 个工作岗位，约占其员工总数的 10%，以期遏制不断加剧的亏损并试图赢回投资者。该公司还关闭了一些欧洲和拉丁美洲市场的电子商务业务，并表示将减少开支来应对。

去年 11 月，该公司宣布季度亏损低于预期，这让人们看到了希望：在增长放缓的情况下，削减开支的措施将有助于实现盈利。

“我知道这样的消息很难让人接受，尤其是在假期期间，”李小冬写道，“这些都是临时的但必要的措施，有助于我们打造更大、更光明的未来。”