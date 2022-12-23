笑话分享社区“糗事百科”发布停服公告：仅公众号保持运营

IT之家 12 月 23 日消息，据IT之家网友今日投稿，上线于 2005 年的笑话分享社区“糗事百科”近日发布停服公告：糗事百科网站及 App，将于 2022 年 12 月 29 日 00:00 关闭服务，公众号将继续运营。
具体停服事宜如下：
即日起至 2022 年 12 月 28 日 23:59，糗百钱袋充值功能、小纸条红包功能及糗事版块发帖 / 评论功能关闭，但社区将继续维持基础运营和服务，糗百钱袋提现、糗友圈发帖 / 评论、小纸条私信、各版块历史内容浏览 / 下载等功能仍可正常使用，糗友们可自行提现钱袋余额、选择已发布内容进行备份保存；
2022 年 12 月 29 日 00:00，社区服务器将关闭并正式终止运营和服务，但请糗友们放心，截至 2022 年 12 月 28 日 23 :59 的所有钱袋提现申请我们将在 7 个工作日内完成处理；
社区服务器关闭后，我们将依据《个人信息保护法》等规定及时对糗友们的账号数据及个人资料等信息进行删除；
糗事百科公众号将继续运营，糗友们若有任何疑问或建议，欢迎通过 App 客服通道或公众号留言与我们联系。请大家继续用心生活，发现生活中的美好，发现生活中的荒诞。