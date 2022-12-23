《彩虹六号》新型外挂，用一只鸡盖住了玩家屏幕

属于外挂用户的“疯狂星期四”。

育碧的战术射击游戏《彩虹六号：围攻》，已经运营至 Y7S4，即第七年的第四赛季。和其他的射击游戏差不多，《彩虹六号》至今依然受到外挂问题困扰，育碧也勤勤恳恳地更新了七年的反作弊。

可是新赛季的更新好像更出了新问题，导致某款新型外挂猖獗。这种外挂不同以往，它并没有使用自动瞄准、透视、穿墙、锁血等常规作弊手法，来取得一场不道德的胜利。就表现形式来看，它更像是一种单纯的恶作剧。

自 12 月 20 日起，推特上陆续有《彩虹六号》的主播反馈，他们的游戏画面偶尔会被一只卡通画风的白色大公鸡盖住。

公鸡出现的时刻并不固定，登场时还自带仿佛幻灯片切入的效果。假如它在对枪时冒出来，难免会让人心烦意乱，乃至输掉游戏。

就连职业比赛中切换观战视角的导播也中了招。

这张公鸡图片是网络上的一张免费素材，除了长得很喜感之外没有特别之处。理论上，新的外挂能够将公鸡替换成任何图片和文字，挡住玩家的游戏画面。

例如，上图中的亚裔 Twitch 主播 Athieno，在后续的一场游戏中以最别致的方式收到了来自匿名外挂使用者的祝福：“圣诞快乐”。

不过，搞笑的图片和暖心的问候，并不能将外挂本身洗白成一种无害的行为艺术。前面说过，覆盖游戏画面的图片不受限制，因此可以是主播自己的照片。

这张图片也可以是含有色情、血腥或猎奇元素，一经播出就会遭到直播平台封禁的图片。从社交媒体上的反馈来看，不仅 Twitch 主播深受其害，普通玩家也因故受到了惊吓。

一位网名叫做 UPLYNXED 的主播兼程序员猜测，新型外挂利用了《彩虹六号》新版本菜单与 HUD 界面的漏洞。新的菜单和 HUD 可能使用了 HTML，或者某种类似的标记语言编写，而标记语言允许直接嵌入图像或注入脚本，育碧很可能忘记了关掉或屏蔽掉相关的功能。

《彩虹六号》使用的“战眼”（BattlEye）反作弊系统，会在游戏右上角实时报告全服务器范围内被系统封禁的玩家 ID。外挂用户应该是对自己的 ID 做了手脚，注入了在屏幕上显示指定图片的代码，再通过故意使用外挂或侮辱性词汇等方式，让自己的帐户遭到封禁，就能干扰所有正在游戏中的玩家。

当然，想要避免受到外挂的攻击也很容易，只需关闭反作弊报告（Ban Tickers）功能就好，反正这个功能也不影响玩家正常游戏。

最终也不出 UPLYNXED 所料，育碧很快注意到了玩家们的反馈。12 月 22 日，育碧发布了一则已知问题更新，毫不令人感到意外地修复了一批 Bug，同时也指出，他们正在跟踪作弊报告存在的问题，将在发布补丁之前暂时禁用这项功能。

虽说新型外挂宛如游戏中的黑客攻击那样富有想象力，但它所带来的疯狂暂时结束了。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：照月