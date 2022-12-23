IT之家 12 月 23 日消息，国外科技媒体 Android Police 在最新文章中指出，种种迹象表明三星可能会砍掉自家语音助手服务 Bixby。相比较 Google Assistant、亚马逊 Alexa 和苹果的 Siri，三星的 Bixby 反应慢、回答不准确，对于三星 Galaxy 手机用户来说用处并不大。

IT之家了解到，三星的语音助手服务自 Galaxy S3 的 S Voice 开始，在 2017 年推出的 Galaxy S8 中引入了 Bixby 语音助手。在过去一段时间里，三星甚至还在手机硬件上专门设置了 Bixby 语音唤醒按钮。

三星在 Galaxy S20 机型上取消了专用的 Bixby 按钮，只有常规的音量键和电源键。不过用户可以通过长按电源键来唤醒 Bixby。

在基于安卓 13 的 OneUI 5.0 更新中，三星引入了名为 RegiStar 的 Good Lock 模块。通过这个模块能够让你实现电源键的个性化定制，用户可以选择打开某款应用程序，或者分配给包括 Google Assistant 在内的系统功能。不过新模块并不支持自家的 Bixby 语音助手。

三星在 Galaxy S10 中引入了名为 Bixby Routines，不过想要使用这款应用必须要启动 Bixby，否则无法访问。而在 OneUI 5.0 中，三星将这款应用命名为“Modes and Routines”，而且不再需要启用 Bixby 就能使用。

三星于 2020 年宣布不再开发 AR 功能 Bixby Vision。这些功能可以让你试妆，装饰你的家等等。基本的视觉搜索和翻译功能仍然存在，但该服务所能提供的大部分内容已经消失。两年过去了，这种基本功能仍然存在，根本没有看到任何改进。

除了软件之外，三星还计划用 Galaxy Home 智能音箱来对抗谷歌和亚马逊。早在 2018 年宣布，它最终没有进入市场。相反，三星最终交付了精简的 Galaxy Home Mini，但从未真正投资于推广它，甚至没有在大多数市场上推出它。