出于保护隐私考虑，DuckDuckGo 应用和扩展全面禁止谷歌的单点登录弹窗

IT之家 12 月 23 日消息，DuckDuckGo 应用和扩展程序为了确保用户的隐私安全，现在全面禁止谷歌的单点登录弹窗（Sign-in pop-ups）。DuckDuckGo 提供注重隐私的搜索引擎、电子邮件服务、移动应用程序和数据保护浏览器扩展。目前 DuckDuckGo 正在开发浏览器，但仅限于 macOS 平台且处于测试阶段。

DuckDuckGo 公司今天宣布，其所有 Chrome、Firefox、Brave 和 Microsoft Edge 应用程序和浏览器扩展现在将主动阻止网站上显示的谷歌的单点登录弹窗。

IT之家了解到，和苹果、Facebook、Twitter 等公司一样，谷歌也提供单点登录方式，用户在支持的站点可以使用谷歌账号进行登录。简而言之，用户不必在各种网站上创建新帐户和管理多个密码，只需在选项可用时使用 Google 登录即可。

不过对于消费者来说，这种便利是存在代价的。用户登录的网站和应用程序可能会被谷歌跟踪。虽然谷歌明确声明，“来自 Sign In With Google 的数据不会用于广告或其他非安全目的”，但是 DuckDuckGo 表示，他们的测试表明谷歌仍在收集数据。