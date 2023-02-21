2023 款奔驰 EQS 上市：配置微调，售价 88.1 万-133.9 万元

IT之家 2 月 21 日消息，IT之家从梅赛德斯奔驰官方获悉，2023 年款奔驰 EQS 车型今日在国内上市，此次推出 3 款车型，售价区间为 88.1-133.9 万元。新款奔驰 EQS 在外观和内饰设计上并没有做出改变，但对车型配置进行了一定的调整。

外观方面，新款奔驰 EQS 延续了 EQ 家族经典设计风格。其前脸采用封闭式格栅，两侧灯组与中网融为一体，扩大了车头的视觉宽度。此外，新车的前包围采用三段式设计，更加凸显了运动感。车身尺寸方面，新款车的长宽高分别为 5227（5224）/1926/1512（1517）毫米，轴距为 3210 毫米。

内饰方面，新款 EQS 装备了 Hyperscreen 超级屏幕系统，这个曲面屏幕采用 OLED 技术，显示效果非常出色。与此同时，在 EQS 的座舱内，皮革材质、实木饰板以及各类金属装饰件也凸显豪华质感。

配置方面，新款 EQS 车型进行了微调。EQS 450 车型的后排电动调节座椅、后排座椅通风以及后排侧气囊已成为标配；EQS 580 车型则将手势控制、香氛等功能也作为标配。

动力方面，新车将继续提供 EQS 450 + 和 EQS 580 4MATIC 两种动力配置。它们分别配备单电机和双电机，最大功率分别为 333 马力（245 千瓦）和 517 马力（380 千瓦）。在 CLTC 工况下，续航里程分别达到 849 公里、813 公里和 720 公里。其中 EQS 580 4MATIC 车型的 0-100 公里 / 小时加速成绩为 4.4 秒，最高车速可达 200 公里 / 小时。