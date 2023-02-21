Canalys：预计 Q1 电脑厂商总体库存天数进一步改善，Q2 有望恢复正常水平

IT之家 2 月 21 日消息，Canalys 今日发布报告称，2022 年第四季度，全球台式机和笔记本电脑的出货量下降了 29%，跌至 6540 万台。鉴于订单流程较为漫长，渠道和个人电脑厂商的库存水平应当比上游零部件厂商更早恢复到正常水平。

报告指出，根据头部个人电脑厂商（苹果除外）最近的财务状况，惠普和华硕的库存天数（DoI）已经开始减少，而其余三家厂商（戴尔、联想和宏碁）的库存天数则略有增加。由于所有厂商都已采取积极行动来减少产量，预计 2022 年第四季度和 2023 年第一季度总体的库存天数将会进一步改善，有望在 2023 年第二季度恢复正常库存水平。

▲ 图源：Canalys

Canalys 表示，在个人电脑零部件中，由于激烈竞争且调整容量的成本较高，存储器产品和显示屏这两个零部件的价格波动最大，其价格走势将为未来个人电脑市场的复苏发出重要信号。

其中，显示屏是第一个出现价格下跌的关键零部件。从 2021 第三季度开始连续多次下跌后，显示屏价格在 2022 年第三季度已达到现金成本水平。几乎所有厂商都以极低的产能利用率运作中，或已大幅降低了产能。月度供应链核查显示，最近几个月价格下跌幅度不大，预计至 2023 年第二季度将不再继续降低。

存储器产品方面，DRAM 和 NAND 闪存产品的价格在 2022 年下半年出现大幅下降，其中第三和第四季度的降幅均超过 20%。这导致包括铠侠（Kioxia）和美光（Micron）在内的存储器厂商在 2022 年第四季度宣布大幅降低产能，这有助于存储器价格跌幅在 2023 年第一季度开始趋于稳定。预计存储器产品的价格很快就会触底，毕竟目前已经达到了现金成本水平，这将有助于推升 OEM 的需求。

LGD、三星和 SK 海力士最近的财报显示，2022 年第四季度的业绩表现非常疲软，2023 年第一季度的展望甚至会更糟，这是库存修正周期中无可避免的阵痛。IT之家从 Canalys 报告中得知，继个人电脑和智能手机厂商的库存修正之后，在采购量出现回升之前，预计零部件厂商的库存水平将在 2023 年第二季度继续上升并达到峰值。

半导体代工产业方面，得益于其客户和产品（如汽车和高性能计算）较为广泛，像台积电（TSMC）和三星（Samsung）的相关业务尚未进入严重的衰退期。然而，某些节点工艺的利用率，如台积电主要用于智能手机和个人电脑的 6/7 nm 节点，在 2022 年第四季度开始出现下降。与存储器和显示屏等其他产品相比，产能利用率不足的情况可能会多持续几个季度。

与此同时，报告称英特尔和 AMD 的个人电脑 CPU 业务大幅下滑，收入分别下降了 36% 和 51%。由于个人电脑厂商已经大幅削减了代工厂生产量，所以不太可能再度出现这样的骤降情况。因此，尽管 2023 年第一季度的个人电脑需求将再次下降，但 Canalys 预期在接下来的几个季度里，衰退幅度将逐步放缓。

此外，Canalys 预计，如果采购订单同时涌入，下半年的零部件价格可能将大幅反弹。在对未来需求可见性有限的情况下，采购团队要在修正周期内增加零部件订单并非容易的决定。愿意在 2023 年第二季度敢于“尝鲜”的厂商将能够更快地顺应市场需求，且能够减少下一个零部件价格上涨趋势所带来的冲击。

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