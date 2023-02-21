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不含任何专有代码，GNU Linux-Libre 6.2 发布

2023/2/21 12:25:37 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 2 月 21 日消息，Alexandre Oliva 今天正式推出了 GNU Linux-libre 6.2 Kernel。相比较今天刚发布的 Linux 6.2，该内核不含任何专有代码，主要适用于那些寻求 100% 开源、自由的用户。

GNU Linux-libre 6.2 Kernel 的内部代号为“la quinceañera”，IT之家从官方更新日志中获悉，本次发布也是为了庆祝自 Jeff Moe 成立 Linux-libre 项目以来 15 周年。

GNU Linux-libre 6.2 Kernel 清理了为英伟达 GPU 设计的开源 Nouveau 驱动，调整清理了 Radeon GPU 和 mt7921 Wi-Fi 驱动，清理了 vgxy61 驱动中的新 blob，禁用 mt7622 中的 blob 请求，以及 mt7996 Wi-Fi 和 bcm4377 蓝牙驱动程序。

此版本还禁用了几个新的 AArch64 （ARM64） DTS 文件中的 blob 名称，删除了 s5k4ecgx 驱动程序，删除了 PCMCIA 配置文件请求和 SOF 免费固件请求的注释和相关代码，并更新了其他驱动程序中的 blob 名称。

GNU Linux-libre 内核几乎可以安装在任何 GNU / Linux 发行版上，但开发人员还为基于 Debian （DEB） 和基于 Red Hat （RPM） 的发行版提供随时可用的安装包。

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关键词：Linuxlinux

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