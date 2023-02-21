贾跃亭翻身之战，法拉第未来宣布 FF 91 Futurist 瞄准 3 月 30 日开始量产

IT之家 2 月 21 日消息，法拉第未来宣布其旗舰产品 FF 91 Futurist 的开始生产 (SOP) 目标日期为 2023 年 3 月 30 日，将在该公司位于加利福尼亚州汉福德的制造工厂“FF ieFactory California”进行生产。

法拉第未来全球首席 CEO 陈雪峰表示，“这次 SOP 无疑是 FF 成立以来最重要的历史时刻。我们要向所有站在我们身边的人表示最诚挚的感谢和尊重，因为他们坚定不移地支持我们。”

该公司预计，如果能及时收到公司投资者的资金，第一批在加州 FF ieFactory 生产的汽车将于 4 月初下线，并在 4 月底之前交付给第一批用户。

“按照预定计划，在投资人资金如期到位后，FF ieFactory California 制造的首批车辆将于 4 月初下线，并于 4 月底前向首批用户交付。”

同时，法拉第未来还表示他们计划在 4 月的最后一周举办“2023 法拉第未来全球供应商峰会”，邀请全球合作伙伴见证 FF 91 Futurist 量产交付的历史里程碑，分享共同目标和公司的成功。

我们将在供应商峰会上公布“FF 产业链战略联盟”、“FF 供应商 Par”等共享业务新举措，通过产业链资本合作，共享 FF 智能电动出行的成果与收益。

对于法拉第未来下一步计划，陈雪峰此前还表示：“法拉第未来将全面推进和实现中美双主场战略，当 FF 91Futurist 在美国市场实现交付后，法拉第未来将尽快在中国市场实现销售和交付。”

法拉第未来称，FF 91 Futurist 对标法拉利、迈巴赫、劳斯莱斯和宾利。正如IT之家之前多次提到的，FF91 动力可达 1050 匹马力，EPA 认证续航里程 381 英里（约 613.16 公里），0-60 英里（约 96.56 公里）加速仅需 2.27 秒。

IT之家附 FF 公告原文：

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