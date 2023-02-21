TrendForce：2022 年全球新能源车销售突破千万辆，中国占 63% 市场

IT之家 2 月 21 日消息，TrendForce 集邦咨询今日发布报告称，2022 年全球新能源车（NEV，包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约 1065 万辆，同比增长 63.6%。

报告指出，其中纯电动车（BEV）为 789 万辆，同比增长 68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为 274 万辆，同比增长 50.8%。中国和西欧仍为两大主要市场，但市占率差异再扩大，中国占 63% 市场，西欧则为 29%。

▲ 图源：TrendForce 集邦咨询

BEV 方面，2022 年纯电动车品牌仍以特斯拉（Tesla）为首位，但市占率下滑至 16.6%；比亚迪（BYD）在纯电动车的市占率则提高至 11.5%，增长主力来自比亚迪低价车款海豚贡献约 23% 的销量，两者市占落差仅剩 5 个百分点。

PHEV 方面，比亚迪以 94.6 万销量蝉联冠军，年增长率高达 247%，市占率迅速扩张至 34.5%。报告称 2022 年 PHEV 虽在中国销量翻倍，但欧洲地区却呈现衰退，故品牌的策略将是决定今年各区域 PHEV 销量的关键。

据IT之家今年 1 月报道，中汽协数据显示，2022 年，我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4% 和 2.1%。其中，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。

此外，TrendForce 集邦咨询表示，目前观察汽车市场忧喜参半，但新能源车仍将持续上升，预估今年销量可达 1451 万辆，同比增长 36.2%。