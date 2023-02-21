1 月全球热门移动游戏下载量排行：《地铁跑酷》重回第一，《糖果传奇》第二

IT之家 2 月 21 日消息，Sensor Tower 今日发布报告称，2023 年 1 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 50 亿次，同比下降 2%。

其中，印度市场以近 8 亿次下载排名第一，占全球总下载量的 15.8%；巴西市场以 8.7% 的下载量排名第二；第三名是美国市场，占 8.1%。

Sensor Tower 表示，Miniclip 旗下 SYBO Games《Subway Surfers（地铁跑酷）》以近 2300 万次下载，位列 1 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 18.7% 的下载量；其次是中国 iOS 市场，占 11.5%；以及巴西市场占 7%。

此外，King《Candy Crush Saga（糖果传奇）》以超过 2100 万次下载排名第二。印度是该游戏第一大市场，贡献了 30.7% 的下载量；其次是美国市场，占 7.2%；墨西哥市场以 5% 紧随其后。

IT之家从 Sensor Tower 报告中得知，排名前五的另外 3 款游戏依次为《Roblox》、Garena《Free Fire》和 EA《FIFA Soccer》。

▲ 图自 Sensor Tower，下载量不包括第三方安卓市场