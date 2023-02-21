三星因厚度问题放弃 Galaxy Z Fold 5 折叠屏手机的 S Pen 插槽设计

IT之家 2 月 21 日消息，据韩媒 etnews 消息，三星电子最终还是撤销了在今年下半年发布的新款折叠屏手机中嵌入 S Pen 的计划，主要原因还是对内部空间产生了影响。

自从三星在 2019 年推出 Galaxy Z Fold 手机后，用户大多表明了对于 S Pen 的需求，但实际上三星直到 2021 年发布的 Galaxy Zfold 3 开始才引入了 S Pen。

不过，这款机型的 S Pen 不像 Galaxy Note 那样有一个内置插槽，你必须单独购买 S Pen 而且也只能单独存放 S Pen，因此用户对于内置 S Pen 的需求一直在稳步提升。

消息人士称，由于技术门槛很高，内置 S Pen 本身是可能的，但手机也会因此变得更厚，得不偿失。

当然，还有一种办法就是把笔弄细一些，但是这样的话手写笔的书写体验就变差了，而且成本上涨还带来了一定负担。

据称，三星电子正在开发一种技术，可以在使笔更薄的同时改善书写体验。一位接近此事的业内人士表示，“新的折叠产品的铰链结构发生了变化，内部空间结构也发生了变化，因此很难安装 S Pen。”

之前 The Pixel 称（可见IT之家此前报道），三星内部已经开始测试 Galaxy Z Fold 5，这款可折叠机型将会配备高通的骁龙旗舰芯片。这款神秘的芯片采用 4nm 工艺，可能是三星为可折叠设备而定制的 CPU。

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