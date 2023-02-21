索尼 2023 年 Bravia 电视阵容曝光：旗舰型号将采用 miniLED 面板，有 4K / 8K 两种选项

IT之家 2 月 21 日消息，YouTube 频道“电器 Home”在近日上传的一段私享视频中，分享了索尼 2023 年 Bravia 电视产品阵容。索尼今年打破了传统，并没有在 CES 2023 大展上发布新的电视，后续可能会举办一场专场活动，专门介绍 2023 年的电视产品线。

采用 LCD 屏幕的电视系列包括 X80L、X85L、X90L 和 X95L，尺寸从 43 英寸到 98 英寸不等。而采用 OLED 屏幕的电视系列只有 A80L，据称将提供 55、65 和 77 英寸，以替代被市场认可的 A80K。此外还有采用 QD-OLED 面板的顶级机型 A95L。

来自 Value Electronics 的 Robert Zohn 在视频中评论，确认了视频中的信息

索尼的旗舰电视将会采用 Mini-LED 技术。该技术可实现令人印象深刻的峰值 HDR 亮度，这是漂亮的 X95K 的强项之一。据推测，继任的 Bravia X95EK 将提供 65、75 和 85 英寸。索尼 2023 年真正的 8K 旗舰电视 Z9L Master 系列显然将提供 75 英寸和 85 英寸。

IT之家附索尼 2023 年主要电视型号：