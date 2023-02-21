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索尼 2023 年 Bravia 电视阵容曝光：旗舰型号将采用 miniLED 面板，有 4K / 8K 两种选项

2023/2/21 13:52:39 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 2 月 21 日消息，YouTube 频道“电器 Home”在近日上传的一段私享视频中，分享了索尼 2023 年 Bravia 电视产品阵容。索尼今年打破了传统，并没有在 CES 2023 大展上发布新的电视，后续可能会举办一场专场活动，专门介绍 2023 年的电视产品线。

采用 LCD 屏幕的电视系列包括 X80L、X85L、X90L 和 X95L，尺寸从 43 英寸到 98 英寸不等。而采用 OLED 屏幕的电视系列只有 A80L，据称将提供 55、65 和 77 英寸，以替代被市场认可的 A80K。此外还有采用 QD-OLED 面板的顶级机型 A95L。

来自 Value Electronics 的 Robert Zohn 在视频中评论，确认了视频中的信息

索尼的旗舰电视将会采用 Mini-LED 技术。该技术可实现令人印象深刻的峰值 HDR 亮度，这是漂亮的 X95K 的强项之一。据推测，继任的 Bravia X95EK 将提供 65、75 和 85 英寸。索尼 2023 年真正的 8K 旗舰电视 Z9L Master 系列显然将提供 75 英寸和 85 英寸。

IT之家附索尼 2023 年主要电视型号：

  • 4K QD-OLED A95L：有 65 和 77 英寸（55 英寸未确认）

  • 4K WRGB OLED A80L：有 55、65 和 77 英寸

  • 8K Z9L Mini-LED：有 75 和 85 英寸

  • 4K Mini-LED（可能是 X95LK）：有 65、75 和 85 英寸

  • 4K LCD X95L：有 65、75 和 85 英寸

  • 4K LCD X90L：有 55、65、75、85 和 95 英寸

  • 4K LCD X85L：有 43、50、55、65、75 和 85 英寸

  • 4K LCD X80L：有 55、65 和 75 英寸

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关键词：索尼

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