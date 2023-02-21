世嘉《如龙 维新！极》今晚发售，登陆 PS5、XSX|S、PC 等平台

IT之家 2 月 21 日消息，《人中之龙 维新！ 极》将在北京时间今日 23:00 正式解锁，登陆 PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows、PC（Steam）平台，支持简体中文！

当然，已经预购了数字豪华版的玩家可以提前上手，而且本作也已经通过 Steam Deck 认证。截至IT之家发稿，Staem 普通版本显示还有 8 小时解锁，普通版 289 元；数字豪华版 359 元。

世嘉已经在 PS5、Xbox Series X|S、Steam 平台推出了免费战斗体验版，玩家可先行试玩一番。不过，在试玩中保存的数据不能继承到完整版游戏中。

《人中之龙 维新！极》沿用原版“极引擎”，再加上虚幻引擎重新打造游戏画面。除了保留当时原版的游戏内容外，还额外加入了许多新要素。

配置要求方面，Steam 显示本作需要 60GB 空间，1080p 低画质 30fps 需要 i5-3470 + GTX 960 配置，1080p 高画质 60fps 需要 i7-4790 +RTX 2060 配置。

本作剧情方面以 19 世纪 60 年代的日本“京都”为舞台，活跃于那个时代的英雄 —— 坂本龙马的另一段传奇即将开始。游戏采用虚幻引擎重制画面，并新增如龙 0、如龙 6、如龙 7 三部作品中的人气角色，同时改写了部分剧情，游玩时长可能只有如龙正传系列游戏时长的一半，大约在 10~20 小时。

由人中之龙工作室出品，不朽的名作《人中之龙 维新!》隆重推出简体中文版本!

以 19 世纪 60 年代的日本“京都”为舞台，活跃于那个时代的英雄 —— 坂本龙马的另一段传奇即将开始!

借助 Unreal Engine 而实现的精美画面，焕然一新的系列全明星阵容同台演绎，还有爽快感倍增的战斗系统，以及全新小游戏等等，不胜枚举的各式进化时刻诠释着本作“极”之名的名副其实。

■实现了进化的精美画面表现

借助 Unreal Engine，使得原本精美的画面表现更上一层楼。

包含光线和特效等，细节的品质也比原版有了大幅提升。

■跨越作品界限全明星阵容同台演绎

更新部分演员，新增加《人中之龙 0》、《人中之龙 6》、《人中之龙 7》3 部作品中的人气角色。

跨越作品界限而齐聚一堂，全明星阵容共同演绎热血男儿们的人生悲喜剧，绝对不容错过。

■豪情又有深度的战斗系统

广受好评，自由驱使 4 种风格对战的战斗系统依旧保留。

此外本作中，还有能发挥各种特殊效果的“队士技能”，在主线剧情中也将可以使用。请尽情享受施展超酷炫必杀技时的爽快感，以及极具战略性的战斗。