LG 新能源正开发磷酸铁锂电池，消息称能量密度比宁德时代竞品高

2 月 21 日消息，据外媒报道，目前，韩国电池制造商 LG 新能源（LG Energy Solution）正在开发电动汽车用磷酸铁锂（LFP）电池。

消息人士称，该公司的目标是使这款电池的性能超过其竞争对手宁德时代生产的电池，即这款电池的能量密度比宁德时代提供给特斯拉 Model 3 的电池高 20%。外媒称，该公司的目标可能是向特斯拉供应其磷酸铁锂电池。

磷酸铁电池使用更便宜、更丰富的金属作为原材料，最重要的是化学成分的挥发性更低，这使得磷酸铁电池比需要镍和钴的电池更安全。

据外媒报道，LG 新能源开发的磷酸铁锂电池将使用无钴阴极，并且采用的是软包类型，而不是中国电池制造商青睐的棱柱形或圆柱形电池。

据悉，该公司最初是拒绝开发磷酸铁锂电池的，因为铁基电池的能量密度较低，单次充电的续航里程较短。但是，磷酸铁锂电池也有好处，例如，铁基电池的生产成本更低，很少会过热。

LG 新能源是 2020 年 12 月份从 LG 化学（LG Chem）分拆出来的一家新公司，专门负责电池业务，其客户包括特斯拉、通用汽车和大众汽车。分拆后，LG 化学将持有这家新公司 100% 的股权。

上个月，外媒报道称，LG 新能源计划在 3 年内开发出锂硫电池，这意味着该公司的目标是在 2027 年将这种电池商业化。