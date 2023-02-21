AI 新算法检测到 8 个神秘无线电信号，分析显示来自外星球

IT之家 2 月 21 日消息，天文学家发现了八个“可疑的”无线电信号，他们称这可能是“地球以外存在技术生命”的证据。

由多伦多大学学生 Peter Ma 领导的一个专家小组开发了一种新的人工智能算法，他们使用西弗吉尼亚州绿岸望远镜对 820 颗恒星进行观察后，该算法帮助他们发现了这些信号。

据IT之家了解，该人工智能算法使用机器学习来区分人类造成的信号 —— 例如来自 GPS 卫星和手机的信号，和外星信号。由于受到干扰，在绿岸望远镜过去进行的观测中，这八个可疑的信号并没有被发现。

“我们需要将太空中令人兴奋的无线电信号与来自地球的无线电信号区分开来，”Ma 在他的论文中宣称，该论文于上月底发表在《自然天文学》杂志上。他说，虽然这八个信号不是地球以外存在生命的确切证据，但它们确实也无法解释。

研究人员制作了这个图形，显示了这八个奇怪的信号

我们的望远镜所探测到的绝大多数信号都来自于地球，这八个信号之所以可能来自外星球，因为它们是“窄频”的，而人类造成的信号则往往是“宽频”的。此外，这些信号有一个“斜率”，意味着信号的来源与我们的天线有一些相对的加速度，所以不可能来自地球。

这些结果极大地说明了将现代机器学习和计算机视觉方法应用于天文学中的数据分析的力量，其大规模应用将对无线电技术特征科学产生变革。

Peter Ma 希望利用人工智能算法来检查更多的星星和更大的空间范围，最终希望扩大这项工作，通过位于南非的 MeerKAT 望远镜检查 100 万颗恒星。他相信这个工作将有助于加快我们在回答“我们在宇宙中是孤独的吗”这一问题的速度。