腾讯开放世界游戏《黎明觉醒：生机》配置要求公布，2 月 23 日不删档测试

IT之家 2 月 21 日消息，腾讯开放世界游戏《黎明觉醒：生机》将在 2023 年 2 月 23 日 6:00 不限号不删档上线，配置要求现已公布。

《黎明觉醒：生机》目前可支持的最低配置如下：

iOS：iPhone 6s

Android：CPU 骁龙 460 / 联发科 P60 / 麒麟 970 以上，内存 4G 以上

IT之家在《黎明觉醒：生机》官网了解到，目前游戏总包体大小为 9G 左右，但由于安装过程中涉及到下载解压等流程，建议玩家在安装过程中预留 20G 左右储存空间。官方表示，iOS 与安卓系统的游戏账号不互通，同一账号在不同设备系统下为独立账号，相互独立。在进入同一个区服的前提下，使用不同手机系统设备的用户可以一起游玩。除开通跨服匹配的部分玩法外，在常规游戏内容中不同区服的幸存者暂时无法一起游玩。

据介绍，《黎明觉醒：生机》是基于虚幻引擎 4 所打造超大无缝开放世界，将通过开放世界探索、生存战斗、庄园建造等核心玩法。

官方表示，为了能给幸存者提供更丰富的开放世界体验，《黎明觉醒：生机》研发团队在游戏中打造了超大的无缝地图开放世界，基于不同地貌特征、不同气候光照的真实场景，呈现了沙漠、火山、平原、丘陵等 9 种地貌，以及大风、雷暴、沙尘暴等 8 种天气变化。研发团队还依据生态循环、自然竞争的原理进行设计，植入了近 50 类物种构成的庞大自然生态，将让各位幸存者的求生之旅充满变数。此外，研发团队还基于物理演算载具系统，打造了 50 多种载具，让幸存者能可以更方便地探索这片超大无缝地图。

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