LG ProBeam BU70QGA 4K 激光投影仪发布，亮度高达 7000 ANSI 流明

IT之家 2 月 21 日消息，LG 在官网上架了一款 ProBeam BU70QGA 激光投影仪，拥有高达 7000 ANSI 流明的亮度。

LG 称，该设备适用于会议室或会议中心，具有原生 4K UHD 分辨率，长宽比为 16:9，支持 1.53~2.45 的投射比，可以用该投影仪投射 40 到 300 英寸（约 102 到 762 厘米）的图像。

BU70QGA 激光投影仪拥有 300 万：1 的对比度和高达 7000 ANSI 流明的亮度，激光光源的寿命预计可达 20000 小时，支持 1.6 倍自动变焦、自动对焦和自动梯形图等功能。

IT之家备注：ANSI 流明为美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量方法，会测量九点的平均亮度，在亮度参数方面较为准确；而一些只标注流明的投影仪，可能只是原始发光亮度，实际观看有较大亮度衰减。

该投影仪支持与 Creston Connected 集成，提供了 Creston RoomView 工具，并支持 WiFi 和蓝牙连接。该设备的其他功能包括边缘融合、LG One:Quick Share 和菊花链。此外，BU70QGA 激光投影仪是 LG 的第一台采用 LG webOS Signage 6.0 系统的激光投影仪。

接口方面，BU70QGA 激光投影仪配备了三个 HDMI 2.0 输入、HDMI 输出、DP、两个 USB-A 2.0、两个 RJ45 网口、HDBaseT 等接口，拥有两个 5W 扬声器，运行时噪音在 31dB 至 35dB 之间。

LG ProBeam BU70QGA 激光投影仪已在美国市场开售，价格为 5999 美元（IT之家备注：当前约 41153 元人民币）。