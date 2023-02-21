中兴 AX3000 巡天版路由器将迎来固件版本大更新，放开组网限制

IT之家 2 月 21 日消息，中兴 AX3000 巡天版路由器于 2022 年 5 月推出，首发 259 元，配备千兆网口，支持 EasyMesh 一键组网。

根据中兴官方公告，该路由器将迎来固件大版本更新，包括放开与 ZTE 中兴运营商路由器组网限制，新增多项路由功能，IT之家小伙伴可以尝试查找更新固件。

更新内容：

web 与 App 全新 Ul 体验。

放开与 ZTE 运营商路由器组网限制。

放开 LAN 侧 DHCP 地址池跟网关必须一个地址段的限制。

放开 web 用户管理强密码限制。

新增可配置下挂设备的主备 DNS 地址功能。

新增桥模式下可配置 DHCP Server 开关功能。

新增静态路由功能。

新增 PPPoE 重拨功能。

新增定时开关指示灯功能。

优化放装流程，自动跳转向导配置。

优化 UPnP 功能。

优化上行方式侦测算法。

中兴 AX3000 巡天版路由器搭载中兴第三代自研双核主芯片，性能提升 25%，功耗低至 4.8W，支持 160MHz 频宽，3000Mbps 速率，采用 4+1 五天线设计，可以覆盖到 100-120 平的中大户型。

此外，中兴 AX 3000 巡天版路由器配备千兆网口，支持 EasyMesh 一键组网 30 秒搞定，并支持网易 UU 加速器。