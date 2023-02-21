钱和子弹都用这植物造，欧洲军火商几乎都从我国买它

撰文 | 七君

人民币、美元、欧元、子弹和 T 恤有什么共同点？估计很多人答不上来。

其实，它们都要用到同一种常见材料，那就是棉花。没想到吧。

（图片来源：wikimedia）

棉花不仅可以用来做衣服，还是纸币的主要成分。更重要的是，现代战争少不了用棉花来制造子弹，因此棉花是重要的国防物资。

今天我们就来看看这是怎么回事。

世界上大部分国家的纸币都是棉花做的。

（图片来源：Hippopix）

比如，美元纸币的主要成分是棉花，棉花占比 75%，其余成分则是亚麻。

欧元和印度的纸币则是纯棉的。菲律宾的纸币是 80% 的棉花和 20% 的蕉麻纤维。

我国的纸币的主要成分也是棉花。

CCTV 纪录片《航拍中国》曾介绍，我国的纸币也是棉质的，而且用的是新疆产的棉花。

新疆棉花（图片来源：水印）

为啥纸币不是“纸”币，而是“棉”币呢？

这是因为棉花可比纸头耐用多了。“耐用”在材料学上指的是“强度”，棉花和纸的强度主要靠的是纤维素，也就是植物细胞壁的主要成分。

显微镜下的纤维素（图片来源：wikipedia）

不过，纸的原料木浆只含有 50% 纤维素，而棉花的纤维素含量高达 94%，是自然界中的第一高。所以纸擦擦屁股也就废了，但纸币却可以丢到洗衣机里洗。

棉质纸币甚至比新一代人造材料纸币更耐用。比如，100 美元纸币的使用寿命大概是 22.9 年。澳洲纸币是聚合物制作的，使用寿命大概是 5-15 年，比 100 美元纸币的寿命短多了。

澳元的材料是聚合物（塑料）（图片来源：wikimedia）

话说回来，纸币用的棉花其实是边角料。

在棉花的加工过程中，经过轧花，也就是剥去外层的长毛后，剩下的短毛边角料叫做落棉（noils）或精梳落棉（comber waste），它们经常被用来制作纸币。

棉短绒是靠近棉籽的短纤维（图片来源：AsahiKaseiCorporation）

具体来说，制造纸币的那部分落棉是棉短绒。人民币 95% 的材料都是棉短绒。

这棉短绒具体是啥呢？它们其实是一个个发育不全的细胞死后留下的外壳。

棉花籽受精后，一部分表面细胞会长长然后死掉，它们剩下的空壳就是棉花。也就是说，不管多长，每根棉花纤维都是一个细胞。但是，一部分细胞发育不良，它们就成了棉短绒的主体。

（图片来源：wikimedia）

换言之，我们用的钱是发育不全的棉花细胞做的。不过，由于棉短绒来自发育不全的纤维细胞，它们并不如发育完全的长纤维强韧，所以才说棉短绒是“边角料”，不适合用来织成布料，但是适合用来印钱，还有造弹药。

咱们这不就聊到棉短绒第二种重要用途 —— 制造硝化纤维了嘛。

1845 年，一条女士围裙意外使人类进入现代化战争时代，也让棉花成了战略物资。

那一年，德国化学家克里斯提安・弗里德里希・尚班（Christian Friedrich Schönbein）在做实验的时候，不小心把硝酸和硫酸的混合液打翻了。情急之下他用老婆的棉布围裙来擦拭。

（图片来源：pexels）

怕老婆生气，他把棉围裙拿去烤干。没想到靠近火苗的时候，棉围裙瞬间烧得啥也不剩。这就让他感到十分兴奋了，因为这说明老婆的棉围裙比黑火药方便好使多了。

他把这种泡过酸的棉花叫做火棉，这就是我们现在说的硝化纤维的雏形。后来经过法国化学家 Paul Vieille 的改进，利用硝化纤维制造的现代无烟火药正式出现了。

硝化纤维（图片来源：wikimedia）

棉制无烟火药燃烧时几乎不产生烟雾，只有在被压缩的情况下才会燃烧，因此一开始也被称为白火药（Poudre Blanche）。

更重要的是，和古早的黑火药相比，无烟火药可以增加弹丸的射程和精度，因此一下子就改变了战争的格局。实际上，我们看到战争片里的战壕都是在无烟火药发明后出现的，因为精准的弹药催生了在深坑里躲避的需求。

战壕（图片来源：wikimedia）

1890 年开始，欧洲步枪就从黑火药变成了无烟火药。无烟火药也被认为标志着现代战争的开端。而现在，无烟火药常被用作发射药，被用来推动子弹的飞行，或用于制造手榴弹和地雷。

要知道，1000 克棉短绒制成的无烟火药可以造 1000 多发子弹，这也是为什么棉花是重要的国防战略物资。

当然了，棉花是天然材料，它的品质也会影响硝化纤维的性质。难怪英国国防军械安全部（Defence Ordnance Safety Group）指出，棉花的品质对武器的弹道性质有重要影响。

用棉花制作的无烟火药（图片来源：wikimedia）

所以问题就来了，哪里可以找到高品质棉花呢？

当然是我国新疆啊。我国是棉花大国，许多国家从我国进口棉花，它们不仅被用来织布，还被用来造武器。

新疆棉花（图片来源：水印）

比如，2022 年 11 月 29 日著名媒体德国《世界报》（DIE WELT）爆出，几乎所有欧洲军火制造商都从中国进口棉短绒。

德国《世界报》：德国缺弹药，且弹药依赖中国。文章还称，欧洲几乎所有军火制造商都从中国进口棉短绒。

棉花的故事到这里还没有结束。除了货币和武器，棉花还和我们的精神生活息息相关。

指甲油的主要成分之一是硝化纤维（图片来源：wikimedia）

实际上，硝化纤维还被用于制作木器涂料和赛璐珞。乐器表面的那层光滑的涂层就要用到硝化纤维，赛璐珞则被用于制造胶片还有唱片。指甲油的材料也含有硝化纤维，因为硝化纤维快干而且价格便宜。

总而言之，棉花给我们带来了钱和硝烟，也带了音乐和电影。人类的现代生活可以说就是用这一条条细胞残骸织就的。

冷知识：上厕所没纸可以用钱，因为钱是可以洗的。

封面来源：Jernej Furman| Flickr

参考资料：

https://docs.qq.com/doc/DVFZ0d2xwUHZGRXdl

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：万物