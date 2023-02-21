《魔兽世界》等 6 款游戏新增支持 NVIDIA Reflex，总数超 60 款

IT之家 2 月 21 日消息，据英伟达消息，最新又有 6 款游戏支持 NVIDIA Reflex，目前有超过 60 款已发布的游戏支持该功能。

《火星孤征 (Deliver Us Mars)》

由 KeokeN Interactive 开发，是一款氛围独特的科幻冒险游戏，可将系统延迟最多降低 57%，现支持光线追踪与 DLSS 3 技术。

《消逝的光芒 2：人与仁之战 (Dying Light 2 Stay Human)》

由 Techland 开发的数百万销量的多人合作动作游戏，该游戏在近期一周年纪念日进行了大规模更新，更新支持 DLSS 3 和 Reflex，可将帧率最高提升至原来的 2.9 倍，并且将系统延迟最多降低 26%。

《Hi-Fi RUSH》

由 Tango Gameworks 开发，一款备受好评的，与音乐同步的全新动作游戏，其在游戏开屏中便强调了对系统延迟和响应速度的要求。当使用 GeForce PC 或者 GeForce 笔记本电脑进行游戏时，借助 Reflex 和 RTX GPU 可将系统延迟最多降低 37%，并可以通过 DLSS 2 提升性能。

《杀手：暗杀世界 (HITMAN World of Assassination)》

近期更名的“杀手：暗杀世界 (HITMAN World of Assassination)”引入了对 Reflex 和 DLSS 3 的支持，可将系统延迟最多降低 51%，并将帧率最高提升至原来的 2.7 倍。

《破灭 (PERISH)》

由 ITEM42 开发的快节奏多人合作动作游戏，其需要更快的反应速度，借助 Reflex 可将系统延迟最多降低 50%，助您在游戏中生存更久。当使用 GeForce RTX GPU 时，您可以开启 DLSS 3、DLSS 2 和光线追踪以获得更佳的游戏体验。

《魔兽世界（World of Warcraft)》

全球最受欢迎的大型多人在线角色扮演游戏现已支持 NVIDIA Reflex，其可将系统延迟最多降低 26%。

IT之家注：

NVIDIA Reflex 技术开启后能够显著降低系统延迟。在每款游戏中，进入“视频 (video)”选项并启用 NVIDIA Reflex，即可降低系统延迟。如需进一步降低延迟，请选择“增强 (On + Boost)”，然后再优化系统的其它部分以进一步降低系统延迟。