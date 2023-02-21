世界先进今年资本开支同比下降近 5 成，订单能见度已缩短至 3 个月

IT之家 2 月 21 日消息，据台媒中央社报道，在今日下午举行的在线法人宣讲会上，世界先进表示，今年第一季度仍有小部分产能为客户提前备货，因消费需求持续疲弱，工业用半导体也步入库存调整，预计产能利用率恐再下降 10 个百分点。

世界先进预计，第一季度营收将约 79 亿至 83 亿新台币，以中间值 81 亿新台币（IT之家注：当前约 18.31 亿元人民币）计，恐环比减少约 15%；毛利率将约 29% 至 31%，营业利益率约 14.5% 至 16.5%。

据介绍，第一季度为传统运营淡季，且客户持续积极库存调整，晶圆出货量恐将减少，此外，不利的汇率与销售单价都是影响第一季度营收下滑的主要原因。

与此同时，世界先进指出，为应对疲弱的终端市场需求，客户积极进行库存调整，影响订单能见度缩短为 3 个月。世界先进今年资本支出保守审慎，将约 100 亿新台币（当前约 22.6 亿元人民币），较 2022 年的 194 亿新台币（当前约 43.84 亿元人民币）大幅下降 48.45%。

其中，55% 的资本支出将用于晶圆 5 厂，30% 的支出用于其他晶圆厂去瓶颈，15% 的支出用于例行维修，而 2023 年产能将增加 8%。