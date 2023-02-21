OPPO 宣布参展 MWC 2023：发布多项通信技术成果，展示折叠旗舰 Find N2 系列

IT之家 2 月 21 日消息，OPPO 今日宣布将以“Inspire to Believe”为主题，于西班牙巴塞罗那当地时间 2 月 27 日至 3 月 2 日参展 MWC 2023（世界移动通信大会）。

届时，OPPO 将展示包括 OPPO Find N2 系列在内的旗舰手机系列、全新网络连接产品、创新物联网技术，并公布企业可持续发展方面的实践成果和未来规划。

IT之家从 OPPO 官方获悉，基于“智慧文娱”“智慧生产”“智慧学习”“智慧健康”四大场景，OPPO 将展出折叠旗舰 Find N2 系列、通信和闪充领域的多项创新产品和技术成果及新一代辅助现实智能眼镜 OPPO Air Glass 2、第二颗自研芯片马里亚纳 MariSilicon Y 和健康概念产品 OHealth H1。

另据 CINNO 最新数据显示，2023 年 1 月，中国市场折叠屏手机销量同比增长 54%，环比增长 57%。其中，OPPO 销量同比大幅增长 483%，以 30% 的份额跃居国内市场第一。OPPO Find N2、Find N2 Flip 市场表现强劲，尤其是 Find N2 Flip 当月销量跃居国内折叠手机市场单机销量冠军。

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