2023-02-21 | 苹果 iOS 无内购限免应用 2 款推荐：Anchor Pointer、番茄待办

IT之家 2 月 21 日消息，苹果 iOS / iPad 限免应用 2 款推荐：Anchor Pointer、番茄待办。

限免有时间限制，且不可控：下载时若显示价格则代表本次活动已结束；

限免下载一次，账号终身拥有：当应用被删除后，今后也可随时可免费下载；

限免表示下载免费：不包含应用的内购内容，当然内购功能有时也会被设置免费。

说明：为保证限免推荐体验，IT之家每日限免推荐文章内皆为无内购应用。

使用指南针导航。可保存世界任何地方的地点，例如外国的一家酒店，或您的停车点，然后轻松找到返回路线。一分钟内找到您停车的地方。在一分钟之内找到您停车的地方。去徒步时绝对不会迷路。徒步期间您可以保存任何地点，方便安全返回。无法使用地图时也可查找朋友的位置。不必按照地图兜圈子找您的朋友。只需要跟随指向他的箭头即可。iOSiPadOS ￥ 25 免费领取

如果你想要放下手机，养成专注工作和热爱生活的习惯，番茄待办就是你的最佳选择。不管你是在图书馆，办公室还是在家里，你都可以把你想要做的事情填入番茄待办的待办列表中，当你想要专注去工作或者学习时，你就可以开启番茄时钟并进入你的专注时间。如果你禁不住诱惑，在这个时间段里离开这个 app, 你的番茄时间将会被中断。为了得到完成番茄钟时的成就感，贯彻做一件事情就做到底的责任心，请你在番茄时钟开启之后坚持到底吧。...iOSiPadOS ￥ 12 免费领取

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