吉利参与投资，全球首个十万吨级绿色低碳甲醇工厂投产

IT之家 2 月 21 日消息，从吉利控股官方获悉，由吉利控股集团和河南省顺成集团共同投资的全球首个十万吨级绿色低碳甲醇工厂今日在安阳正式投产，这是我国首套、全球规模最大的二氧化碳加氢制绿色低碳甲醇工厂。

仪式现场还签署了绿色低碳甲醇制备安阳二期框架协议，成立新能源商用车运营公司以及煤焦全价值链决策仿真平台项目 3 项协议，吉利旗下醇氢科技与顺成集团签订 300 台甲醇重卡订单并首批交付 30 台。

据介绍，安阳绿色低碳甲醇工厂综合利用顺成集团焦炉气中的副产氢气与从工业尾气中捕集的二氧化碳合成绿色低碳甲醇。每年生产 11 万吨甲醇，可直接减排二氧化碳 16 万吨，相当于增加森林种植面积 16 万亩。

对此，吉利控股集团董事长李书福认为，未来一定会更大规模地利用二氧化碳，更大规模地利用风能、太阳能等不稳定能源合成绿色甲醇，为世界能源革命和碳中和带来新的多样化技术路径。

IT之家从吉利公布的数据中得知，商用车仅占 12% 的汽车保有量，却消耗了超过一半的车用汽柴油，排放了汽车 56% 的二氧化碳。目前，相比传统柴油重卡，远程甲醇重卡燃料成本减少 18%-32%，每公里最多节省 1 元钱，大大降低物流成本。