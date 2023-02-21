公安部：2022 年摧毁一批涉未成年人色情网站、App，查获国产淫秽游戏 30 部

IT之家 2 月 21 日消息，据“公安部网安局”微信公众号消息，按照全国“扫黄打非”工作小组统一安排，公安部紧盯人民群众反映强烈的淫秽色情、儿童色情等网络涉黄突出问题，部署全国公安治安部门重拳出击、严查严打，深入推进“扫黄打非”工作，依法严厉打击各类传播淫秽物品违法犯罪活动，有效维护社会文化安全和群众合法权益。

2022 年，全国公安治安部门共侦破传播淫秽物品刑事案件 2900 余起，抓获犯罪嫌疑人 6200 余名，有力震慑了相关违法犯罪。加大涉案人数多、涉案地区广、案情复杂、涉未成年人等重点案件督办指导力度，公安部治安局依托全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”对 11 起重点案件实行挂账督办，并指挥全国公安治安部门开展两波次集群打击行动；会同全国“扫黄打非”办公室联合挂牌督办重大案件 179 起，集中侦破了一批大要案件。

2022 年，全国公安治安部门连续侦破一批大要案件，全链条摧毁“羞羞漫画”“JGG 游戏”“呦呦酱”等一批涉未成年人色情网站、App，查获国产淫秽游戏 30 部，淫秽连载漫画 93 部，淫秽视频 21 万余部、图片 22 万余张，涉案金额 7 亿余元。

2022 年，上海、安徽、浙江、河南等地治安部门先后打掉为境外色情网站拍摄剧情式淫秽视频的犯罪团伙 10 个，抓获犯罪嫌疑人 147 名，查获相关淫秽视频 500 余部。