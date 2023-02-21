“羲和号”卫星顺利通过在轨试验总结评审，科学数据供多国科学家下载使用

IT之家 2 月 21 日消息，据“中国高分观测”公众号消息，国家航天局对地观测与数据中心 2 月 17 日在北京组织召开了“羲和号”卫星在轨试验总结评审会。 “羲和号”卫星顺利通过在轨试验总结评审。

经研讨，与会专家认为，“羲和号”卫星完成了全部在轨试验项目，实现了双超平台试验和科学载荷试验的工程目标，获取的数据有力支撑了太阳 Hα 光谱科学研究，完成了搭载载荷原子鉴频太阳导航仪在轨验证，卫星工程各项技术指标均满足工程研制建设总要求。

▲ 2023 年 2 月 6 日“羲和号”观测的超级暗条 | 图源：国家航天局对地观测与数据中心

IT之家曾报道，“羲和号”卫星是我国首颗太阳探测的科学技术实验卫星，于去年 10 月 14 日在太原卫星发射中心成功发射，标志着我国正式迈入了空间探日的时代。

目前，“羲和号”卫星科学载荷每天产生约 1.1TB 原始数据，经过标定后，产生可供直接研究的约 760GB 的 1 级科学数据。这些科学数据已通过国家航天局指定网站（南京大学太阳科学数据中心），按照数据管理政策对外发布，被美国、法国、德国、日本、比利时、捷克、俄罗斯等国家科学家下载使用。

据介绍，“羲和号”同时已加入国际太阳探测卫星联合探测体系，并与美国 Solar Orbiter、IRIS 等完成了多次联合太阳观测，产出了丰富的科学成果，显著提升了我国在空间科学领域的国际影响力。

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