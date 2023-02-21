开源鸿蒙成功适配 PC 桌面端，可正常开关机、运行 OpenHarmony App 等

IT之家 2 月 21 日消息，开源鸿蒙 OpenHarmony 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目，目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。

此前，已经有极客玩家初步为小米 6、一加 6T 等手机适配了开源鸿蒙 OpenHarmony。根据最新消息，开源鸿蒙 OpenHarmony 也成功适配 PC 了。

据微信公众号“OST 开源开发者”的消息，鸿蒙生态企业 —— 软通动力子公司鸿湖万联的工程师完成了 OpenHarmony 对 PC 的初步适配，基于 OpenHarmony 3.2 Beta3 版本以及惠普某型号办公笔记本。

据报道，此次适配支持了设备的开关机、画面渲染、外设接入和运行 App 等基础功能，包括 USB、网口、SATA 口、PCIE 等硬件接口的驱动也有了，性能已基本满足生产生活需求，不过 UI 界面等还没有适配完成，后续还有大量工作要做。

报道还称，鸿湖万联的工程师将在开放原子开源基金会 OpenHarmony 技术峰会后放出部分脱敏的技术内容，初步的电脑端尝鲜版预计会在今年流出。

据IT之家此前报道，第一届开放原子开源基金会 OpenHarmony 技术峰会即将于 2 月 25 日 9 点在深圳启幕，主题是“构筑万物智联”，汇聚学术界、产业界前沿技术，分享当下技术成果，探索下一代技术方向。本次峰会主办方为 OpenHarmony 技术指导委员会，承办单位是华为公司，支持单位包括润和软件、九联科技、软通动力、诚迈科技、优博讯等。