vivo 数字车钥匙现已适配长安深蓝：近车可解锁深蓝 SL03 汽车

IT之家 2 月 21 日消息，vivo 官方今日宣布，vivo 数字车钥匙现已适配长安深蓝，称“手机就是车钥匙，近车即可轻松解锁”。

这一功能支持 vivo X 系列、vivo S 系列、iQOO 旗舰系列、iQOO Neo 系列、iQOO Z 系列、NEX 系列机型。IT之家用户需要注意的是，该功能需 Android 版本更新至 10.0 以上，长安深蓝 App 版本要更新至 1.2.4。

官方海报显示，该功能支持深蓝 SL03，更多长安深蓝车型逐步适配中。考虑到长安深蓝目前仅推出深蓝 SL03 车型，官方仍在适配的应为即将发布的深蓝 S7。

作为长安深蓝打造的首款车型，深蓝 SL03 于 2022 年 7 月上市，提供纯电版、增程版、氢电版三个版本，车长 4820mm，轴距 2900mm，车宽 1890mm，配备 14.6 英寸向日葵屏、AR-HUD 抬头显示、隐藏式门把手、无框车门、悬浮式尾翼和贯穿式 LED 尾灯。

性能方面，长安深蓝 SL03 纯电版综合工况续航里程 515km / 705km，百公里加速最快 5.9s，峰值功率可达 190kW。增程版续航里程 1200km，纯电续航 200km，馈电油耗 4.5L / 100km。