国内有哪些值得一去的通信类博物馆

众所周知，博物馆是收藏、展示和研究历史文物的地方。参观博物馆，既可以回顾历史往事，也可以学习知识。

那么，作为通信人，你知道国内有哪些通信领域的博物馆吗？

今天，就让小枣君给大家介绍介绍。

█ 中国电信博物馆

首都北京，拥有全国数量最多的博物馆。例如故宫博物院、中国国家博物馆、中国科学技术馆、中国人民革命军事博物馆等。

在通信这个领域，北京也有两家很不错的博物馆。其中一家，就是中国电信博物馆。

中国电信博物馆位于中关村地区，具体地址是北京市海淀区学院路 42 号。

这家博物馆是国家级通信行业综合性博物馆，是全国电信文物收藏、保管、研究的专门机构。

中国电信博物馆成立至今，差不多有四十年历史。1983 年，邮电部就成立了中国邮电博物馆筹建处。

进入 21 世纪，随着国内电信业重组，博物馆的归属关系也发生了变化。2001 年 9 月，原中国电信文史中心（含中国邮电博物馆）正式更名为中国电信博物馆，隶属为中国电信集团公司。同年 10 月 30 日，新馆正式对外开放。

2021 年 6 月，中国电信博物馆经过整修，重新对外开放。

当时，为庆祝建党 100 周年，纪念电信技术进入中国 150 年，中国电信博物馆打造以“百年电信 红色传承 —— 中国电信业发展史陈列”为主题的基本陈列展览。

值得一提的是，中国电信博物馆的经营费用全部来自中国电信集团公司，属于企业下属单位。所以，馆内部分展示内容是围绕中国电信（包括重组拆分前）发展史进行介绍的。

放几张图，大家可以先睹为快：

更多关于博物馆的信息（开馆时间等），可以参考他们的官网：

http://museum.chinatelecom.com.cn/

█ 北京通信电信博物馆

除了中国电信之外，中国联通也有一个博物馆，名字叫做北京通信电信博物馆。

这个博物馆的历史也不算短。

1994 年 8 月，在北京市内电话全网程控化之际，北京市内电话局出于保存企业历史的初衷，组织成立“北京电话历史博物馆筹建办公室”。

博物馆选址在北京东皇城根电话局（原电话北局）内，利用日伪时期原机房楼改造为博物馆，展陈面积约 600 平方米，主要展品是安装于日伪时期的步进制自动电话交换机和各个时期的通信设备。

1997 年，经过改造装修、展品征集、设计安装等筹备施工环节，基本具备了接待参观条件，于是定名为北京市电话局内部博物馆。（当时，该馆仅接待内部观众和重要客户参观，未对社会开放。）

2007 年 8 月，该馆在北京市文物局取得注册登记，馆名定为“北京通信电信博物馆”。

2008 年 7 月 22 日，北京通信电信博物馆成功迁址到北京市西城区骡马市大街 9 号（也就是中国联通北京分公司总部大楼的一楼），正式开放运营。

新馆拥有 3300 平方米的面积，分上下两层，展示了大量珍贵的历史文物和图片，是一座特色鲜明的电信专业博物馆。

需要说明的是，这个博物馆目前仍然不是完全对外开放的，他们只接待团体，不对个人开放。参观要提前预约。这点不是太友好。

小枣君 2019 年去参观的时候，适逢博物馆整修，所以溜进去拍了几张照片。

█ 西安电子科技大学博物馆（校史馆）

作为国内红色通信的摇篮，西安电子科技大学拥有一个非常专业及全面的通信博物馆，那就是西安电子科技大学博物馆（校史馆）。

众所周知，西电的历史，可以追溯到井冈山革命时期。著名的“半部电台起家”，红色通信创始人王诤将军，辉煌时期的西军电，都有他们引以为傲的故事。

西电非常重视校史，所以专门建立了博物馆（校史馆），规格完全可以媲美社会上的一线博物馆。

西电博物馆于 2017 年 10 月 27 日正式开馆，分为序厅、通信厅、雷达厅、计算机厅、电子元器件厅、电子测量仪器厅、未来厅、室外展区等八个部分，室内展区面积 1600㎡，室外展区面积 800㎡，共收藏了近 5000 件代表性实物。

特别值得一提的是，这个博物馆还有线上参观功能，大家随时可以体验一把：

https://museum.xidian.edu.cn/wszt.htm

关于博物馆的开放时间等信息，大家可以查阅他们的官网：https://museum.xidian.edu.cn/

█ 澳门通讯博物馆

内地的通信博物馆，大家多多少少都有耳闻。

接下来要介绍的这个通信博物馆，大部分读者可能没有听说过，那就是位于澳门特别行政区的澳门通讯博物馆。

通讯博物馆，具体地址是澳门马交石炮台马路，总面积 10 万平方米，展览面积 2100 平方米，隶属于澳门特别行政区邮政局。

1985 年，邮政局于在邮政局总部大楼一楼设立了一间小型展览厅，展示邮票收藏、邮政器具和电讯设备。后来，在此基础上，规划设立正式博物馆。

2006 年 3 月 1 日，通讯博物馆启用。

作为东西方文化的交汇地，澳门通讯博物馆有着自己的特色。他们既展示了邮票文化，也展示了通讯技术。

很多内地已经见不到的通信历史设备，在澳门通讯博物馆都有保存。

博物馆有一个镇馆之宝，那就是 1927 年亚太地区首座西门子纵横式自动电话交换机，迄今已经快一百年的历史了。

好啦，小枣君重点推荐的，就是上面四家博物馆。

其实，国内通信类的博物馆还有很多，我简单罗列一下：

上海电信博物馆

位于延安东路 34 号，展馆面积约 2500 平方米，共有电报通信、市内电话通信、长途电话通信、无线通信、综合荟萃和临时展区等六个展区组成。

哈尔滨电信通信博物馆

地址位于哈尔滨市南岗区中山路 157 号，哈尔滨长途通信枢纽一楼。

广西电信博物馆

地址位于广西首府南宁市青秀区明德街 55 号，曾是邕宁电报局旧址。

云南电信博物馆

该馆由两个地点，三个展厅组成，一个地点是在官渡区关平路 31 号云南电信综合大楼一层。另一个地点是位于原“交通部昆明国际无线电支台”旧址收讯台的云南电信博物馆红庙分馆。

重庆电信博物馆

地址位于渝北区星光五路 189 号，前身为重庆文史馆，展览面积 700 平方米。

新疆电信历史陈列馆

于 2014 年 1 月 27 日正式开馆，地址位于乌鲁木齐市中亚南路 20 号中国电信新疆公司院内，为新疆通信业一家区级电信历史陈列馆。

四川电信国防教育基地

地址位于四川省眉山市东坡区尚义镇邹家山，前身为四川国际电台。该基地始建于“三线建设”时期，是一座地下军事工程，是中国通信行业仅有的四个“国家工业遗产”之一。

这几家规模较小的博物馆，小枣君暂时还没有参观过。不过，都在旅行计划之中，将来一定都会去打卡。

作为通信人，了解我们行业的发展历史，深入研究通信技术对人类进步所做出的贡献，是非常有意义的一件事情。

希望大家如果有条件的话，也多多前往参观。特别是可以带孩子们去参观，见证一下咱们通信人的传奇故事，也是一件非常骄傲的事情。难道不是吗？

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君