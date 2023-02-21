《红霞岛》新中文预告发布，5 月 2 日登陆 Xbox Series X｜S 和 PC

IT之家 2 月 21 日消息，B 社现已发布《红霞岛》新中文预告，该作将在 5 月 2 日登陆 Xbox Series X｜S 和 PC，首发加入 XGP。

Arkane Austin 制作的开放世界第一人称合作射击游戏《红霞岛》现已在 Steam 平台开启预购，标准版定价 289 元，豪华版定价 415 元。

《红霞岛》是一款开放世界第一人称射击游戏，支持单人模式和合作模式，由打造《Prey》和《Dishonored》的获奖团队 Arkane Austin 开发。本款游戏依旧带来了 Arkane 一贯精心打造的游戏世界和沉浸式模拟游戏体验，将该工作室的招牌游戏玩法带到了这款剧情主导的动作射击游戏中。

名为红霞岛的海岛小镇日前遭到了一群血族的围攻。他们遮挡了小镇的阳光，并将居民与外界隔绝。探索开放世界，沉浸在深刻的剧情中，揭开血族现世的幕后真相。与少数生还者结盟，共同对抗威胁要把小镇榨干的生物。

游戏融合了单人和多人游戏选项，支持玩家在黑暗世界单打独斗，或最多四人组队合作冒险。队友们可以尝试不同的英雄配置，并结合各自的优势来寻找血族大灾变的创新解决之道。你将收集大量专用武器，用独特的升级和技能定制角色，以打出适合你的游戏风格 —— 不管是激烈枪战，还是潜行战斗，或是任何其他掺杂两者的风格。

该作支持中文，最低配置要求为 i5-8400 + GTX 1070。

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