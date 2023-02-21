广汽本田 ZR-V 致在 e:HEV 汽车上市：搭载第四代 i-MMD 混动系统，17.99 万元起

IT之家 2 月 21 日消息，在昨日举行的上市发布会上，广汽本田首款搭载第四代 i-MMD 混动系统的电驱混动 SUV——ZR-V 致在 e:HEV 正式上市发售。

新车共有 4 个版本可选择，售价 17.99-22.89 万元。一同上市的还有 ZR-V 致在 240TURBO 科技版，售价 16.49 万元。

本田表示，ZR-V 致在 e:HEV 轴距达 2655mm，车宽达 1840mm，融合了第四代 i-MMD 混动系统与 Honda Architecture 新架构平台两大核心技术，拥有 e:HEV 混动专属外观，对设计、空间、装备、驾趣多方面升级进化。

设计方面，ZR-V 致在 e:HEV 采用混动车型专属外观设计，拥有直瀑式前格栅，搭配哑光熏黑 / 亮黑铝合金轮毂设计、运动双排气管、亮黑后视镜、亮黑鲨鱼鳍、e:HEV 专属徽标，还有混动专属车色天澈蓝。

动力方面，第四代 i-MMD 混合动力系统搭载的全新 2.0L 阿特金森直喷发动机采用了缸内直喷、13.9 压缩比、350Bar 高压喷射多段喷射技术，能达到 41% 的热效率，驱动电机峰值扭矩达 315N・m。

内饰方面，新车配备后排侧隐私玻璃，还有“马鞍形”中央扶手、SBW 按键式电子换挡、彩色 TFT 多功能液晶仪表、缝线设计、动感波纹饰板等。

智能配置方面，ZR-V 致在 e:HEV 配备 10 色可调式车内氛围灯，支持 7 种色彩及 3 种色调智能切换，还有 12 扬声器的 BOSE 音响系统、卡片式钥匙、10.2 英寸全液晶仪表盘、10.1 英寸中控屏、静电触摸式后排 LED 阅读灯等。

此外，IT之家从本田官方获悉，ZR-V 致在 e:HEV 还搭载了 HUD 抬头显示系统、MVCS 360° 全景影像系统、无线充电、电动感应尾门，能智能识别 1000 + 条指令的 Honda CONNECT 3.0 智导互联系统。