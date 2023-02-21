TCL T9 超薄零嵌冰箱发布：可无缝嵌入墙内，首发价 3499 元起

IT之家 2 月 21 日消息，TCL 于今日晚间推出了 T9 系列超薄零嵌冰箱，首发价 3499 元起。

TCL T9 采用了底部散热设计，解决了传统冰箱需要预留两侧散热空间的问题，减少两侧预留空隙，实现更贴墙的“零距离无缝嵌入”。

为了避免出现冰箱门因与墙紧贴无法开合的问题，TCL T9 超薄零嵌冰箱采用了平稳嵌入式铰链，支持 90° 自由开合。

此外，TCL T9 采用了 140μm 微孔发泡技术和全新的真空隔绝材料，机身厚度仅 580mm，能与 600mm 深度的标准橱柜自然齐平。

在制冷储存方面，TCL T9 系列还保留了“宽幅变温”的设计理念，为消费者预留了 79L 的宽幅变温区，可以在零下 20℃到 5℃之间自由调节温度。

此外，TCL T9 还拥有智慧恒温养鲜、全空间超净技术、自由变温空间等技术，也支持 App 远程控制，一级能效。

TCL T9 系列有四个版本，容量从 456L 到 618L 不等，IT之家汇总具体价格如下：