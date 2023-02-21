Keychron Q12 客制化机械键盘发售：96% 布局，左侧数字小键盘，838 元起

IT之家 2 月 21 日消息，Keychron Q12 客制化机械键盘今晚正式发售，采用 96% 布局，数字小键盘位于左侧，首发价 838 元起。

Keychron Q12 采用目前主流的 Gasket 中部悬空设计，支持 QMK / VIA 改键，可对每个键进行编程，配有 macOS 和 Windows 切换开关，还能对每个部件进行客制化 DIY。

该键盘的亮点在于数字小键盘左手输入设计，不仅适合左撇子用户，右撇子也可以使用该键盘获得更大的鼠标移动空间。

此外，Keychron Q12 采用了 CNC 铝制机身，键帽 PBT 含量 ≥ 40%，轴体为佳达隆 G Pro 轴，包括红、青、茶轴三款，支持轴体热插拔，还采用了 PCB 卫星轴设计，大键不易晃动。

Keychron Q12 在连接性方面稍差些，只支持 Type-C 接口有线连接使用。键盘左上角有一个无极旋钮，可以用来调节音量，也能自行 DIY 编程。

Keychron Q12 还配有下灯位 RGB 灯，默认 13 种灯效，也可以 DIY。该键盘可选灰、黑、蓝三色，首发价 838 元起，现已在 Keychron 天猫旗舰店开售。