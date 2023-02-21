奇瑞星途瑶光中型 SUV 上市：8155 芯片 + M3X 火星架构 2.0，15.28 万元起

IT之家 2 月 21 日消息，奇瑞高端品牌星途汽车全新车型“星途瑶光”今日正式上市，提供六款车型，售价 15.28 万元-20.28 万元。

作为星途品牌 2.0 阶段首款战略车型，星途瑶光于 2022 年 12 月底全球首发亮相，也是星途品牌应用 M3X 火星架构 2.0 的第一款车型。

设计方面，星途瑶光长宽高分别为 4781/1920/1671mm，轴距 2815mm，采用全新光之美学设计语言，搭配“星际之窗”无边界中网设计与“X”型星舰式日行灯，以及溜背车顶和星河尾灯设计。

内饰方面，星途瑶光搭载悬浮环抱式座舱，采用一体贯穿式出风口，配备 24.6 吋曲面屏、D 型悬浮多功能方向盘、电子怀挡以及钻石切割物理按钮，提供了白、黑、红三种内饰颜色可选。

IT之家从奇瑞官方获悉，星途瑶光具有全域动力配置，除搭载 2.0TGDI+7DCT 动力组合外，后期还将搭载新能源动力系统。其中 2.0TGDI 发动机可提供 400T 输出。

智能配置方面，星途瑶光采用 EEA4.0 电子电气架构，搭载高通 8155 智能芯片、讯飞引擎语音、雄狮智云 5.0 等组合，具备智能驾驶辅助系统，除 AVP 自主代客泊车、NOC 导航辅助驾驶等功能外，还包括 21 项 ADAS 基础功能以及 11 项高阶智能辅助驾驶功能。