生态重建游戏《伊始之地》3 月 29 日登陆 PC 与手机平台

IT之家 2 月 21 日消息，生态重建游戏《伊始之地》将于 3 月 29 日登陆 PC 与手机平台。在游戏中，玩家可将贫瘠的荒地转变为繁荣、平衡的生态系统。

据介绍，这款游戏旨在将贫瘠死寂的地貌转变为欣欣向荣、生机勃勃的生态系统。将丧失活性的土壤变成肥沃的草地，净化被污染的海洋，种植广阔的森林，为动物创造理想的家园栖息地。

逆向城市建造游戏

使用先进的生态技术净化土壤，建造平原、湿地、海滩、热带雨林、野花等，然后有效地回收你建造的一切，为新的动物居民留下原始的环境。

每次为你呈现不同的地图

Terra Nil 采用程序生成的地貌，这意味着每次游玩过程都各不相同。围绕随机、困难重重和难以预测的地形规划建造 —— 包括蜿蜒的河流、山脉、低地和海洋。

自然发展与回归

Terra Nil 的每个区域都将分阶段发展，最终目标是留下原始荒野。关卡的主旨并不是无限增长，而是平衡和培育环境，然后悄然离开，还这片土地以宁静。

体验宁静

Terra Nil 拥有郁郁葱葱的手绘环境、舒心的音乐和充满氛围的环境音景，给人一种宁静、冥想般的体验。游戏过关后，使用“欣赏”模式就可沉浸在你所恢复的生态系统的自然美景中。

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