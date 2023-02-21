城镇建设游戏《世外之地》3 月 7 日登陆 Steam，核显可玩

IT之家 2 月 21 日消息，苹果 Arcade 游戏《世外之地》将在 3 月 7 日登陆 Steam 平台。

据介绍，《世外之地》是一款城镇建设策略游戏，这片土地上居住的民众寻求简单的生活，他们努力工作、充满魅力。他们中有些人想外出谋生，有些人想创造令人惊叹的东西。你可以使用各种工具和建筑来引导他们实现目标。

游戏介绍：

《世外之地》关注每一位个体。他们都是有希望、有梦想、有欲望的纯朴民众。

你不能直接操控这些角色，但你将在游戏中放置建筑、管理资源，并在每个建筑中设置工作点的数量，然后看着世外之地的民众自己决定谁将从事什么工作、住什么房子、造什么建筑。

你可以通过对某些任务进行优先级排序，或通过颁布法令来推动他们向正确的方向前进。这将改变游戏规则，允许延长工作时间和更严格的资源消耗等等。但请注意…… 这些措施往往是以牺牲你追随者的幸福为代价的，所以务必明智谨慎地运用它们。

与其他同类游戏不同，《世外之地》的剧情提供了一系列基于任务的关卡，这些关卡的难度循序渐进，每个关卡都有特定的目标和故事，新的建筑和机制将在整个过程中按进度解锁。

你将跟随一群可爱、古怪、善良（大部分）的小镇领袖，见证他们在追求自己的梦想与巧思的道路上，以时而惊讶、时而幽默、时而暖心的瞬间，彼此命运交织。