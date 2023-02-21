【IT之家评测室】ROG 幻 16 经典版评测：轻薄全能本中的重量级选手

在 RTX 40 系列笔记本 GPU 发布之时，笔者就认为这一代的轻薄性能本必将大有前途。因为 RTX 40 系列笔记本 GPU 的能效比暴增，只需比较低的功耗就能释放出大部分性能。很适合小尺寸机身内使用。而轻薄性能本的翘楚，自然就是 ROG 的幻 16 系列了。

这次最新发布的幻 16 经典版升级到了全新模具，外观更加低调，内在配置却更加强大。IT之家此次也是第一时间拿到了 ROG 幻 16 经典版 i9-13900H + RTX 4070 + 16G 内存 + 1T 硬盘的版本。那么它的实际表现怎样呢？就让我们在本文中一起来看看吧。

外观设计

幻 16 一直以来的设计风格都是“外人看着低调、自己用着狂暴”。ROG 幻 16 经典版虽然采用新模具，但整体的设计风格变化不大。

A 面设计基本沿袭了上一代，整体观感依旧是低调的黑色，带去上班也不会像传统游戏本那样尴尬。A 面的一半区域都通过 CNC 挖出了 18710 个不对称开孔，但之前版本里面的彩色镀层改为单色，整体观感更加低调、更有一体感。

ROG 败家之眼的 LOGO 也被做成了小小的铭牌，放到了左下角。

单手开合打开 B 面，最大开合角度可以达到 180°。这块屏幕是幻 16 经典版 的一大升级，ROG 称之为“星云屏”。它拥有 92% 高屏占比，2.5K 高分辨率 240Hz 高刷新率；亮度也高达 500nit，下个环节我们会进行详细测试。

除了缩小边框外，幻 16 系列还用独特的转轴设计隐藏了下巴，在正常角度使用时几乎看不到下巴，屏占比非常震撼。此外，这个设计还可以提高底部的进风量，辅助机身进行散热。

屏幕上方的摄像头新增了人脸识别功能，可以取代指纹获得更好的体验。

C 面被类肤质涂层所覆盖，整体手感舒适。键盘部分支持单区 RGB 独立背光，可以在奥创中心中设置自定义光效。A 面沉稳 C 面电竞，算是被 ROG 玩明白了。

下方的触摸板面积非常大，材质为玻璃，手感也很顺滑。

幻 16 经典版没有搭载数字小键盘，但也因此 C 面两边塞下了一对立体声扬声器，配合机身其他部分的音腔组成了 2 高音 + 4 低音的六个 AMP 智能扬声器的硬件规格，加上内置的 Dolby Atoms 音效，听感非常震撼。

最后来看下 D 面。D 面的脚垫非常高，在小角度开合时也能提供一定的进风量。采用半透明设计，颇有科技感。

为了满足创意工作者们的需求，侧面的接口同样也是非常的丰富，左侧依次是 DC 电源接口、雷电 4 接口（支持 PD 充电）、HDMI2.1 接口、USB-A 口（10Gbps）和 3.5mm 耳机孔；

右侧有一个 TF 卡读卡器、一个 USB-A 口（10Gbps）和一个全功能 USB-C 接口，这一代取消了有线网口，略显遗憾。

星云屏实测

在测试枪性能前，我们先来看看幻 16 经典版的这块全新的星云屏。这一代的一大升级之处就是屏幕升级到了 240Hz 的超高刷新率，对于电竞游戏来说优势尽显。

同时 2.5K 高分辨率和多色域切换功能也为创意工作者们提供了精准的观感。

接下来我们测试一下它的色彩表现。经过校色仪的实测，默认状态下这块 ROG 星云屏能覆盖 99.7% 的 sRGB、83.8% 的 Adobe RGB 以及 99.1% 的 DCI P3 色域，是一块相当鲜艳、覆盖广泛的好屏，但会稍微有点过饱和。

亮度方面，中间亮度约 485nit，对比度约 1000:1，是一块非常亮的 IPS 屏幕，在阳光下也能看清每一处细节，也能支持 HDR 内容的欣赏。

如果嫌默认模式过饱和的话，在奥创中心内也提供了 sRGB 色域的选项，切换后色域容积会缩限到和色域覆盖基本一致的水平。在 Windows 下使用是相当舒适的，不会太浓艳也不会太寡淡。

如果创意工作者们想要创作更宽广色域的内容，奥创中心内也提供了 DCI P3 色域的选项，开启后覆盖了 95.7% 的 DCI P3 色域，同时色域容积也控制得非常精准。

值得一提的是，每一块 ROG 星云屏都经过了出厂校色和潘通色彩认证。经过我们的实测，这块屏幕的平均色彩偏离值仅 1.44，最大色彩偏离约 5.16。是一块能拿来进行修图剪片的好屏。如果有进一步提高色准的需求，奥创中心内也预设了色彩校准功能。

硬件解析

本次幻 16 经典版的一大亮点，就是采用了全新的模具，带来了巨大的散热提升和更强的拓展性。那么它的内部究竟是怎样设计的呢？我们现在就来拆个机看看。拧开所有螺丝即可撬开背板。一眼就能看到它盘根错节的散热模组。这套散热模组名叫冰川散热 3.0，由三绝尘风扇 + 暴力熊液金 + 七热管组成，相比于上代有了巨大的提升。

内存方面也有升级，之前的幻 16 是采用板载 + 插槽的内存方案。而全新幻 16 经典版则是采用了双 DDR5 内存插槽的设计，自带一根 16G 的 4800MHz 内存，用户可以轻松自行扩容到 32G 甚至 64G 超大内存。

自带的网卡为 intel 的 AX211NGW，支持 Wi-Fi6E 协议。在网卡的上方还有一个额外的 2280 长度 M.2 硬盘位，方便用户自行扩容。

在另外一侧的 M.2 插槽处是机身自带的硬盘，型号为 1TB 的三星 PM9A1，是目前顶级的消费级 PCIe 4.0 固态，性能非常出色，也做好了散热措施。

最下方是一块 90Wh 的电池，并且由于这台电脑可以手动切换到核显输出模式，所以续航时间可以满足外出短途办公，配合 100W 的 PD 充电器，外出可以和手机共用，大大减少旅行重量。

烤机 & 跑分

本次幻 16 新模具的特色，就是全面增强的性能释放，我们接下来就看看它究竟增强到了何种程度。我们先使用 AIDA64 进行单烤 FPU，15 分钟后，i9-13900H 的温度稳定在了 88℃，此时功耗稳定在 112W，这个性能释放相比上代是非常大的提升，已经和厚重的游戏本差距不大了。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU，在 Dynamic Boost 2.0 技术的加持下，幻 16 经典版的 RTX 4070 稳定在了 140W 的满功率，和上一代相比也是巨大的提升。温度稳定在 77℃，频率稳定在 2100MHz 左右。

接下来我们同时运行以上两款软件，模拟最大的压力，运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 28W、72℃，GPU 稳定在 126W、77℃。总功耗达到了 150W+，在轻薄型全能本中属于顶流了。

接下来我们进行理论跑分测试。在 3DMark Time Spy 中，RTX 4070 的 GPU 跑分达到了 12470 分，成绩超过了上一代 RTX 3070Ti。

此外我们还跑了一下 3DMark 的光追测试，实测得分为 7424 分，光追性能几乎达到了 RTX 3060 笔记本 GPU 的一倍。

在代表 CPU 理论性能的 CineBench R20 中，获得了单线程 784 分，多线程 8147 分的成绩。相比于上代 i9-12900H 的单核 700 多分，多核 6500 多分，提升了约 20%，相当显著。

R23 的表现也差不多，单核心冲上了 2000 分大关，直逼 13代桌面级 i7，多核则达到了 21300 分，提升巨大。

三星 PM9A1 的硬盘，表现极其出色，是目前顶级的 PCIe 4.0 固态硬盘之一。

内存方面，由于采用单根 4800MHz DDR5 内存，所以读写是几乎减半的。强烈建议大家升级 32G 内存，可以自己升级，也可以买的时候就一步到位。

游戏实测

看来在理论性能上，i9-13900H + RTX 4070 是相当出色的，那我们接下来就跑些游戏测试一下吧，看看能不能跑满这块 2.5K 240Hz 的顶级屏幕。

首先是主流网游，我们选取了《CS：GO》、《绝地求生》、《永劫无间》和《APEX Legend》三款主流的电竞游戏进行测试。所有游戏我们都将在 2.5K 最高分辨率最高特效下进行测试，支持 DLSS 则开启平衡档 DLSS。实测《CS：GO》运行 BenchMark 平均 266 帧，能跑满 2.5K 240Hz 的屏幕。如果是双通道内存，帧数还会有很明显的增长。

在《绝地求生》中，2.5K 最高画质下也能实现平均 130 多帧的高帧率运行，游戏体验非常出色。

《永劫无间》提供了 DLSS 的支持，实测在 2.5K 分辨率最高画质平衡 DLSS 下能跑到平均 120 帧左右，值得一提的是，这款游戏也提供了 NVIDIA Reflex 技术的支持，在分秒必争的拼刀中可以进一步降低延迟。

在《APEX Legend》中，最高特效下也能达到平均 130 帧以上，如果愿意降低到中画质，轻轻松松跑到 200 帧以上。

接下来我们看看幻 16 经典版在配置要求更高的 3A 大作中的表现。以《荒野大镖客 2: 救赎》为例，2.5K 最高特效下，Benchmark 的平均帧数可以达到 84 帧，畅玩最高画质的 3A 也没有问题。

另一款 3A 大作《古墓丽影：暗影》也是类似的。最高画质下可以跑到平均 98 帧。可以说幻 13 在传统 3A 大作中是可以保证高画质高帧数畅玩的。

以上这些都是开胃小菜，RTX™ 40 系列笔记本 GPU 最吸引人的地方在于，它可以通过 DLSS3 技术可以实现帧数的进一步暴增。DLSS3 是一款由 AI 驱动的性能倍增技术，由全新第四代 Tensor Core 和全新光流加速器驱动，是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能，将开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。

简单地说，过去的 DLSS2 是通过渲染出一个低分辨率图像，然后 AI 放大至高分辨率，实现画质与帧数的提升。而全新的 DLSS3 在兼容 DLSS2 的基础上，还新增了帧生成功能，可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出来的全新帧，实现帧数的倍增。再结合 DLSS2 的超分辨率功能，AI 能重建至多八分之七的显示像素！

我们先来看看压力最大的《赛博朋克 2077》，在 2.5K 最高画质超级光追下运行它自带的 BenchMark，得到了以下数据。默认状态下仅 22 帧率，完全无法流畅游玩。

但在 DLSS 3 选项全开的情况下，可以实现帧数 3.5 倍的提升。并且画质几乎没有损失，游戏体验瞬间改善。

传奇 3A 大作《巫师 3》最近也更新了次世代版，配置要求大大提高，但也提供了 DLSS3 技术的支持，这对于 RTX™ 40 系列笔记本 GPU 无疑是一个好消息。从帧数测试来看，这款游戏真是相当的“次世代”，不开 DLSS 甚至只有平均 21 帧。

而在 DLSS 3 平衡档下就可以满足平均 60 帧以上的高帧流畅游玩了，可以实现近 3 倍的帧数提升。

在另一款画质爆炸的次世代 3A 大作《瘟疫传说：安魂曲》中，在不开启 DLSS 的情况下，运行瘟疫传说的帧数仅能达到 40 帧，游戏体验不佳。

在开启 DLSS 3 平衡档后，帧数翻了 2 倍不止，达到了平均 85 帧，完全满足了 2.5K 高帧畅玩次世代 3A 大作的需求。

生产力表现

幻 16 系列的定位除了轻薄游戏外，还承担了创意工作的任务。它出色的屏幕和轻薄的身材让它很适合外出进行创作。比如剪视频、做特效和大型绘图。那么幻 16 经典版的生产力表现如何呢？在创意工作者们常用的 Adobe Premiere 中，我们开启 GPU Cuda 加速，然后使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 749 分，可以流畅进行 4K 视频处理。

另外一款压力比较大的特效软件 Adobe Effects 中，我们同样使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 1193 分，已经达到了上代厚重游戏本的水平了，足以看出这些年能效比的进步。

平面设计任务也可以交给幻 16，我们测试 PugetBench For PhotoShop，分数达到了 998 分，可以满足大型制图修图需要。

我们还测试了一些建模渲染工具的 BenchMark。在 V-Ray Benchmark 中，i9-13900H 获得了 14305 分，可以顺利应对大部分的建模渲染需求。

RTX 4070 在 V-Ray GPU RTX 中的分数也提高到了 1206 分，足以在移动端流畅进行大规模建模渲染。

在另一款常用的建模工具 Blender 的测试中，幻 16 经典版的成绩与我们之前测试的桌面级 RTX 3070Ti 相当接近，对于专业的设计师来说，一台轻薄的幻 16 就够了。

上面这些高强度的创意生产都没问题，CrossMark 这种测试综合办公性能的更是不在话下，实测成绩达到了 1991 分，完美胜任各种日常办公。

最后我们来看看续航，首先在奥创中心中切换双显三模，开启“核显输出”+ 省电模式运行 PCMark 10 现代办公续航测试，最终连续运行了大约 6 小时 26 分钟，配合 100W PD 充电器，可以满足短途外出的办公需求。

总结

之前笔者有个朋友要出国留学，问我来推荐电脑，我就给他推荐了幻 16。因为这是一台能同时满足带出去上课、带到实验室做任务和带到宿舍里玩游戏的全能型选手。而如今的幻 16 经典版则用全新的模具，让它的观感更为低调，性能却更为强劲。对于特定的群体来说，幻 16 经典版几乎是独一无二的选择。

目前 ROG 幻 16 经典版和幻 16 2023 款都已经上架了，我们今天测试的搭载 RTX 4070 的 ROG 幻 16 经典版，搭载 RTX 4060 的是采用老模具的幻 16 2023 款。两者都将于 2 月 22 日 22 点开启下一波抢购，首发价格分别为 13999 元和 10999 元。感兴趣的话可以去了解一下。