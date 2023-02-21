原版《愤怒的小鸟》游戏将从谷歌应用商店下架，苹果 App Store 版也将改名

IT之家 2 月 21 日消息，《愤怒的小鸟》开发商 Rovio 今日发布公告，将于 2 月 23 日从谷歌 Play Store 下架原版《愤怒的小鸟》（Rovio Classics: Angry Birds）游戏。

公告称：

我们审查了原版《愤怒的小鸟》的商业案例，由于该游戏对更广泛的游戏组合的影响，我们决定于 2 月 23 日星期四从 Google Play 商店下架原版《愤怒的小鸟》。

此外，该游戏将在 App Store 中更名为《Red's First Flight》，等待进一步审核。游戏下架后，原版《愤怒的小鸟》还能继续在已下载的设备上游玩。

我们知道，这一决定对许多原版《愤怒的小鸟》的粉丝来说是一个悲伤的消息。我们非常感谢粉丝，他们从一开始就表现出对品牌和这款游戏的热爱。我们希望这些粉丝可以继续将这种热情带到我们目前的《愤怒的小鸟》弹弓游戏中，例如《愤怒的小鸟 2》《愤怒的小鸟朋友版》和《愤怒的小鸟：新冒险》，我们的目标是为玩家打造最好的体验。