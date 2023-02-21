柬埔寨西港 — 中国香港海底光缆项目启动，全程 2715 公里

IT之家 2 月 21 日消息，据中国铁道建筑报报道，近日，由中国铁建港航局承建的柬埔寨西港 — 中国香港海底光缆项目开工启动会在柬埔寨邮电部顺利举行。柬埔寨邮电部部长 Chea Vandeth 主持会议并宣布项目启动，标志着连接中国香港至柬埔寨西哈努克市全程 2715 公里的海底光缆项目正式启动。

▲ 项目位置图，图源中国铁道建筑报

柬埔寨西港 — 中国香港海底光缆项目是连接中国香港和柬埔寨西哈努克港的中继型海底光缆系统，包括海底光缆线路、信号传输、远程供电和运行支撑四大部分，全长约 2715 公里，依次经过香港特别行政区、南海浅水区、深水区和泰国湾。由中国政府提供援外优惠贷款作为资金来源，项目合同额约 11.6 亿元人民币，执行机构为柬埔寨邮电部，建设周期 36 个月，被列为优先发展的“两优项目”，也是中柬两国政府合作架构内重点推进的项目。

报道称，柬埔寨目前仅有两条提供较低带宽的在役海缆，相比世界平均水平仍有较大差距。该项目实施后将有效弥补这一差距，进一步完善柬埔寨国家基础网络设施，有效加快柬埔寨数字政府的建设，满足柬埔寨国家信息产业发展需要，让企业及普通民众尤其是偏远地区民众获得廉价高品质互联网服务，对柬埔寨推动经济发展转型、提升社会管理水平、促进就业和生产力发展意义重大。