裁员上千人、蒸发八千亿，Zoom 走到十字路口

“企业兴衰，源于自身。但同时，也要考虑时代的变化。

作者：飞飞 |

编辑：唐诗 |

三年前众星捧月，企业市值一飞冲天；三年后创始人带头降薪，并且大幅裁员，借此断臂求生。

疫情三年，大量企业起起落落。如今，被裁掉的前员工们，正在见证着老东家的兴衰。

一家企业的兴衰，固然和自身运营息息相关，但除却自身因素外，更离不开时代的影响。从根本上看，任何企业和个人都是时代的产物，疫情为 Zoom 的爆发造就了千载难逢的机遇，但与此同时，也种下了衰落的“果”。

01、裁员、降薪，进入“寒冬”

2020 年初爆发的疫情为 Zoom 创造了得天独厚的发展机遇，疫情初期 Zoom 逆势扩张，但如今疫情已基本结束，Zoom 的发展环境也日益严峻。

此前，Zoom 创始人发布公开信宣布裁员，规模将达到 1300 人，在员工总人数中占比 15%。对于大多数企业来说，人力成本都是最大的支出之一，Zoom 也不例外，裁员无疑能为 Zoom 节省一大笔开支。

在大刀阔斧进行裁员的同时，另一方面，其创始人今年将带头降薪 98%，与此同时，核心高管将降薪 20%，并且全部放弃 2022 年奖金。一边是裁员上千人，一边是高管们降薪，Zoom 可谓进入了“寒冬”时刻。股价和市值是最直观体现，与高峰时相比，目前 Zoom 市值已经蒸发了近 8000 亿元。

值得注意的是，在过去三年间，虽然 Zoom 处于逆势扩张状态，员工数量也上涨超过三倍，但其业绩却表现一般，以 2021 年来看，全年总营收为 41 亿美元，同比增速为 325%，净利润为 13.75 亿美元，同比增速为 105%。

如果换成其它企业，这组数据或许联想不到“惨淡”，但和自身相比，Zoom 却是不折不扣地大幅下滑。对比 2020 年，Zoom 的全年营收和净利润增速分别高达 325% 和 2987%，在营收和净利润上远超 2021 年。

进入 2022 年以来，随着线上办公产品增多，疫情逐渐结束，对线上场景的市场需求下降，竞争环境随着严峻，Zoom 的营收和净利润进一步下降，可以说已经走到了“寒冬”时刻。

02、兴于疫情，也衰于疫情

疫情三年，虽然众多行业和企业都遭受了冲击，但也有一些行业因之受益，Zoom 便是当之无愧的受益者。原因不难理解，随时可能出现的封控，让线下场景经常受阻，在这种情况下，“在线 +”成为必然选择，在线教育、在线办公、在线医疗等等纷纷迎来高光时刻。

疫情期间，线上办公市场需求激增，会议、学生上课、企业培训、线上问诊等等，尤其在欧美市场，Zoom 备受青睐。在市场需求激增的刺激下，Zoom 一跃成为在线办公市场的领跑者。

业务量激增，于是在大多数企业一片哀嚎之际，Zoom 开启逆势扩张之路。首先，疫情三年，Zoom 员工数量扩张了三倍。综合公开数据，2020 年 3 月时，Zoom 在全球的员工数量仅为 2500 人，而到了此次裁员前，全球员工总人数已经接近 9000 人，即将迈过万人大关。

其次，业务量增加，Zoom 不断升级服务，支持更多应用场景。以会议为例，Zoom 可支持多种不同等级的会议，其中对于订阅付费用户而言，最高可支持一千多人同时参会。这种多等级、多类别的服务产品体系，能极大满足各种线上会议场景。

市场需求激增、业务量增加、员工数量逆势扩张，2020 年的 Zoom 可谓如日中天，在二级市场，其股价一飞冲天，一度逼近 600 美元。股价飙涨，推动其市值大幅上涨，最高时接近 1 万亿元大关。要知道，仅仅疫情爆发前半年，Zoom 股价还在 60 美元上下徘徊，短短一年间便上涨了近十倍。

不过，正所谓“兴也疫情，衰也疫情”，随着疫情的逐渐平稳，人们工作和生活也开始回归正常，原本高度依赖的线上办公，也逐渐淡出视野。在市场需求日益缩减情况下，Zoom 营收和净利润下滑成为必然趋势，裁员和降薪便在所难免。

03、线上办公，还能打吗？

Zoom 裁员，或许只是当下“裁员潮”的冰山一角。

受疫情、地缘政治等多方面影响，全球经济面临下行压力，企业裁员已经司空见惯。以全球巨头为例，今年 1 月，谷歌母公司 Alphabet 计划在全球范围内裁员约 1.2 万人，微软将在全球裁员 1 万人，亚马逊全球范围内裁员超过 1.8 万人，戴尔裁员超过 6000 人，此前 Meta 也已经宣布裁员超过 1 万人。

可以看到，全球科技巨头们都在裁员，这已经成为企业应对经济下滑的有效举措。但就裁员本身来看，Zoom 和以上巨头们还存在很大差别，主要原因是要考虑到 Zoom 所处的赛道，以及 Zoom 的业务情况。

在内部来看，Zoom 主要业务是提供线上办公服务，比如支持远程会议、远程培训、在线授课等等，和科技巨头们相比，Zoom 业务线比较单一，营收主要来源于线上付费等，因此在面临经济下行压力时，抵抗力相对较弱。

就外部而言，Zoom 所处线上办公赛道，而随着疫情逐渐结束，线下活动场景有序恢复，大多数企业都是“能见面，不线上”，在这种情况下，“在线 + 办公”的市场需求不断下降，并且行业内从不缺乏竞争者，这让 Zoom 面临的竞争环境日益严峻。

此刻的 Zoom，可以说内忧外困，忧的是自身业务相对单一，困的是市场需求不断减弱。在短期内，裁员降薪确实可以缓解企业经营压力。但长期来看，Zoom 要想重回上升期，改变单一的业务线，丰富产品和服务体系，增强企业的核心竞争力，或是长期保持市场地位的不二法门。

但无论如何，Zoom 如今都已经走到了十字路口，未来会发展如何，一切还是未知。

本文来自微信公众号：出新研究 （ID：chuxinyanjiu），作者：飞飞