【IT之家评测室】七彩虹将星 X16 Pro 游戏本评测：升级 VC 均热板，性能释放突破 200W

不知不觉，七彩虹已经杀进笔记本市场好几年了。在这几年里，七彩虹的将星系列凭借出色的性价比和越级的售后慢慢坐稳了入门级游戏本的市场。而在笔记本大规模换代的这个 2023 年，七彩虹推出了基于全新模具将星 X16 Pro 23，机身更轻薄、性能更强劲，借此冲击中高端市场。

IT之家收到的版本是 i7-13700H + RTX 4060 Laptop GPU + 240Hz QHD 屏幕的版本，首发价预计为 8899 元。在本文中，我们就来详细评测一下将星 X16 Pro 具体的性能表现如何。

外观设计

七彩虹将星 X16 Pro 是一台 16 英寸的 16:10 游戏本，三围为 359.5 (W) x 273 (D) x 19.9 (H) mm，重量约为 2KG，对于一款搭载 H45 处理器 + 140W 满功耗 RTX 4060 Laptop GPU 的游戏本来说，能控制在 2CM+2KG 以下，称得上是相当轻薄了。

今年将星系列主打旗舰的 Pro 和 Pro Max 都将 A 面的“将”字 Logo 去掉了，现在的 A 面是纯黑的一整块金属，观感非常简约。

打开 B 面，是一块来自 16:10 的 16 英寸电竞屏，这块屏幕的辨率为 2560*1600，刷新率高达 240Hz，色彩覆盖达到了 95% sRGB，色域容积则为 101% 的 sRGB，亮度约为 350nit。是一块观感很好的超高刷电竞屏。不仅仅可以满足高帧游戏的需求，也能兼顾一些简单的内容创作。

C 面同样采用全金属材质，磨砂手感温润舒适。RGB 键盘键位合理，且灯光支持自定义，方向键和小键盘都有照顾到。这块键盘支持 RGB 背光，观感酷炫。键盘上方是开机键，键盘下方是一块触摸板，尺寸中等，材质为塑料。

D 面是金属材质，有垫高设计和大面积的进风口，从镂空的底盖中却看不到到裸露的铜管，这是因为将星 X16 Pro 采用了全新的散热设计，这个我们稍后拆机就知道了。

作为游戏本。将星 X16 Pro 的接口是相当丰富的，而且丰富出了自己的特色。整机共有 2 个 USB3.2 接口、1 个 USB Type C (USB3.2Gen 2)、1 个雷电 4 接口、一个 TF 读卡器、一个 MINI DP 接口、一对 3.5mm 接口、DC 电源接口、HDMI 2.1 和有线网口。其中雷电口 HDMI 和 DP 接口都可以用于视频输出，因此甚至可以组出 4 连屏。

硬件分析

我们手中这个版本的七彩虹将星 X16 Pro 的 CPU 升级到了第 13代H45 处理器 i7-13700H。i7-13700H 是一枚全新升级的高端笔记本 CPU，基础功耗为 45W，但在游戏本上可以释放远超 45W 的性能。核心规模方面，它拥有 6 个性能核 8 个能效核，其中性能核最高频率可达 5.0GHz。相比于过去主流的 12 代酷睿，本代的续航会有所优化，因此我们也可以期待一下它的核显输出模式的续航表现。

GPU 为全新的 Geforce RTX 4060 笔记本电脑 GPU，并且此次将星 X16 Pro 直接将功耗峰值给到了 140W 满血。它拥有 3072 CUDA 内核，GPU 频率可达 2370MHz，搭载 128 位宽的 8GB 128bit GDDR6 显存，并且支持全新的 DLSS3 技术，能实现 AI 插帧，带来更流畅的游戏体验。

笔记本的配置是一回事，但更重要的是散热和供电是否充足，这关乎了性能能否充分释放。那么它是用什么散热系统压制的呢？我们接下来就拆机看看吧。从下图可以看出，将星 X16 Pro 升级到了一个全新的均热板散热模组，CPU 和 GPU 由一整块均热板共同负担，相比于传统的热管导热能力更强，也能做的更薄。

均热板下方是内存插槽，出厂自带了一根 DDR5 4800MHz 的英睿达内存，容量 16G，还预留了一个插槽方便扩容。建议大家都再加一根 16G 的，实现翻倍的读写速度。

自带的硬盘为 intel 的 670P 硬盘，是一块 PCIe3.0*4 的中端硬盘，颗粒为 QLC 颗粒。值得一提的是，将星 X16 Pro 预留了额外的一个 M.2 盘位两个盘位都支持 PCIe 4.0*4 的超高速度，对速度和容量不满意的话可以自行扩容。

电池也是一改往日将星系列的传统，容量提高到了 73Wh，配合核显输出模式，续航表现可以期待下。

网卡是英特尔的 AX211, 支持最新的 WiFi6E 协议，是一块非常新的高性能无线网卡，这个要好评。

烤机跑分

那么将星 X16 Pro 的全新均热板散热系统能否压得住满功耗的 RTX 4060 Laptop GPU 和 13代H45 酷睿 i7-13700H 处理器呢？我们先使用 AIDA64 进行单烤 FPU，15 分钟后，CPU 温度稳定在了 98℃，此时 CPU 功耗达到了 94W 左右，这个性能释放称得上激进了。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU，15 分钟后，核心温度稳定在 81℃，功耗则全程稳定在了 140W 的满功耗，看来性能释放相当充分。

接下来我们同时运行以上两款软件，模拟最大的压力，运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 63W、88℃，GPU 稳定在 140W、84.7℃，显卡能全程保持满功耗，CPU 也运行在 55W 的标准功耗之上，这个性能释放非常给力。不过值得一提的是，此时风扇噪音也是很大的，日常使用还是限制一下比较好。

跑分方面 RTX 4060 Laptop GPU 基本能释放全部的性能，GPU 理论分数达到了 10211 分，比上一代 RTX 3060 Laptop GPU 提升了约 20%，达到了 RTX 3070 Laptop GPU 的水平。

在代表 CPU 理论性能的在 R20 中，获得了单线程 661 分，多线程 7521 分的成绩。相比于上一代主流的 i7-12700H 不论是单核多核都有了明显的提升。

在 R23 中，则达到了单核 1699 分和多核 19329 分，同样有着约 10%-15% 的理论性能提升。

Intel 670P 的 QLC 硬盘，表现中规中矩，对性能有要求的可以自行扩容 PCIE 4.0 的高性能硬盘。

内存则是标准的 4800MHz 的 DDR5 笔记本内存，如果再加一根同款组“双通道”的话，读写成绩可以再翻一倍。

游戏实测

从上面可以看出，七彩虹将星 16 Pro 的硬件提升还是相当显著的。那么它的实际游戏体验是否也有巨大提升呢？值得一提的是，七彩虹将星 16 Pro 还支持独显直连热切换功能，以下所有游戏我们都会开到 2.5K 分辨率 + 最高画质 + 独显输出模式下进行测试，有 DLSS 则开到平衡档 DLSS。有 DLSS3 的话则会分别测试一遍开关 DLSS3 的帧数。

首先是电竞游戏，我们选取了《CS:GO》、《绝地求生》、《永劫无间》和《APEX Legend》四款主流的电竞游戏进行测试。我们希望在电竞游戏中，将星 16 Pro 能跑满 2.5K 240Hz 的屏幕。实测在《CS:GO》中，运行 BenchMark 能达到平均 313，可以跑满这块电竞屏。

《绝地求生》这边，实测在 2.5K 最高画质下能跑到 96 帧，能满足最高画质高帧游玩。如果想要以电竞帧数游玩的话，可以考虑调成大家常用的“三极致”画质。

在国产武侠吃鸡游戏《永劫无间》中，2.5K 最高画质 + 平衡档 DLSS 下可以达到平均 103 帧左右，拼刀体验非常出色。

而在《APEX Legend》中，平均帧数则能达到 113 帧，也能满足流畅射击。如果在设置里开启 NVIDIA Reflex 低延迟的话，还能让射击延迟进一步降低。

接下来我们测试一些不支持 DLSS3，但支持 DLSS2 的主流级 3A 游戏。在《古墓丽影：暗影》中，2.5K 最高特效下，帧数高达 95 帧，畅玩 3A 不成问题。

接下来我们来测试一下光追测试常青树：《控制》，即便开启最高画质最高光追，也能达到平均 77 帧。过去 RTX 3060 笔记本做不到的，现在 RTX 4060 笔记本已经可以做到了。

其实 RTX 4060 相比于 RTX 3060 的提升并不在理论性能上，而是‏在于它可以通过 DLSS3 技术可以实现帧数的进一步暴增。所谓‏‏DLSS3 是一款由 AI 驱动的性能倍增‏‏技术‏‏，由全新第四代 Tensor Core 和全新光流加速器驱动，是 NVIDIA 广受好评的深度学习超级采样技术的最新版本，并拥有开创性的光学多帧生成功能，将开启 NVIDIA RTX 神经网络渲染游戏和应用的新时代。‏

‏简单地说，过去的 DLSS2 是通过渲染出一个低分辨率图像，然后 AI 放大至高分辨率，实现画质与帧数的提升。而全新的 DLSS3 在兼容 DLSS2 的基础上，还新增了帧生成功能，可以在两个真实帧之间插入 AI 推算出来的全新帧，实现帧数的倍增。再结合 DLSS2 的超分辨率功能，AI 能重建至多八分之七的显示像素，与没有 DLSS 相比，游戏性能最高可提升‏‏ ‏‏4 倍！‏

‏我们先来看看压力最大的‏‏《赛博朋克 2077》‏‏，‏‏在‏‏2.5K‏‏最高画质超级光追下运行它自带的 BenchMark，得到了以下数据。‏‏默认状态下仅仅平均 21 帧，无法流畅游玩，即便是开启 DLSS2 后，也就能达到 40 帧而已。但在 DLSS 3 选项全开的情况下，可以实现帧数 3 倍的提升，将平均帧提高到约 62 帧，满足 2.5K 畅玩，看来 DLSS3 技术的确出彩。‏

‏传奇 3A 大作《巫师 3》最近也更新了次世代版，配置要求大大提高，但也提供了 DLSS3 技术的支持，这对于‏RTX 40 系列笔记本电脑 GPU‏无疑是一个好消息。‏

‏从帧数测试来看，‏RTX 4060 笔记本电脑 GPU‏想要光追全开畅玩 2.5K 的 3A 还是很有难度的。不开 DLSS 甚至只有平均 19 帧。而在 DLSS 2 平衡档下也仅仅平均 36 帧。如果开启 DLSS3 的话，就能达到平均 57 帧。基本可以流畅，想要更高帧率的话可以适当降低一档光追。‏

‏在另一款画质爆炸的次世代 3A 大作《瘟疫传说：安魂曲》中，我们同样需要 DLSS3 技术的加持，来实现高帧流畅游玩。‏

‏在不开启 DLSS 的情况下，运行瘟疫传说还是比较困难的，仅有平均 34 帧。但在开启 DLSS 3 性能后，帧数几乎翻了 2.5 倍，达到了平均 76 帧，满足了 2.5K 畅玩次世代 3A 大作的需求。‏

总的来说，作为一款性能释放出色的 RTX 4060 笔记本，将星 16 Pro 能满足绝大部分游戏 2.5K 最高画质畅玩主流游戏。如果想要挑战光追的话，则需要 DLSS3 技术的支持了。

生产力表现

将星 16 Pro 作为一款轻薄的高性能笔记本，由于设计非常低调，带去上班也是可以的。那么它的生产力表现如何呢？在创意工作者们常用的 Adobe Premiere 中，我们开启 GPU Cuda 加速，然后使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 894 分，能满足常规 4K 视频的剪辑。

‏别忘了，‏‏在视频后期这一块，‏RTX 4060 笔记本电脑 GPU 还新增了‏AV1 编码支持和‏‏内置的‏‏双编码器。AV1 是下一代的视频编码技术，能够在占用相同空间情况下，提供更加快速的视频编码和更高质量的流媒体传输性能‏‏，目前已有多款主流视频软件适配了 AV1 编码。由于这一编码的免费开源，所以肯定很快就会成为主流。‏

另外一款压力比较大的特效软件 Adobe Effects 中，我们同样使用 PugetBenchmark 进行测试。最终得分为 1082 分，也能进行一些比较复杂的特效制作。

‏我们还测试了一些建模渲染工具的 BenchMark。在‏‏V-Ray Benchmark‏‏中，i7-13700H 获得了 13309 分，可以顺利应对中等强度的建模渲染需求。‏

‏由于 CUDA 核心的存在，利用 GPU 加速建模也就成了必然。实测‏‏在 V-Ray GPU RTX 中的分数也‏‏达‏‏到了‏‏1133‏‏分，‏‏和 RTX 3060 相比提升了约 15%。‏

在另一款常用的建模工具 Blender 的测试中，RTX 4060 笔记本电脑 GPU 的成绩已经超越了桌面级 RTX 3070。看来这一代的能效比提升是明显的，可以把更强的性能塞进笔记本中。

以上这些高负载的生产力软件都能 Hold 住，CrossMark 这种检验综合办公性能的软件更是不在话下了，实测总分可以达到 1764 分，能满足所有日常办公需要。

续航也在很大程度上影响着生产力，最后我们测试一下它的续航表现。我们切换到省电模式，此时系统会自动开启“核显直连”，屏蔽独显来省电。然后我们运行 PCMark 10 现代办公续航测试，最终连续运行了大约 6 小时 38 分钟，这个成绩在游戏本中还算是很不错的了。

总结

在全新模具的加持下，七彩虹将星 X16 Pro 的确是做到了轻薄与性能的兼顾。能将 200W 以上的性能释放装进不足 2cm 的机身内，的确给人一种高端笔记本的感觉。笔者认为目前的将星 X16 Pro 已经做出了高端范，但还缺少一些辨识度。后续如果可以做出更多自己独特的设计的话，一定能在中高端笔记本市场站稳脚跟。

而价格方面，我们手中版本是 i7-13700H + RTX 4060 Laptop GPU+ QHD 屏幕，首发价预计为 8899 元。这个价格在这种轻薄向的新款游戏本中算是很有性价比的，感兴趣的话可以在 2 月 22 日 22 点去七彩虹（Colorful）电脑官方京东自营旗舰店参与预售。