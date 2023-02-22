Win11 Moment 3 新图片曝光，微软有望在今年 5 月推出

IT之家 2 月 22 日消息，微软内部正在测试 Win11 Build 22624.1390 更新，并即将邀请 Beta 频道用户测试 Win11 Moment 3 更新。国外网友 Xeno 和 techosarusrex 今天分享了关于 Win11 Moment 3 的一组新图片。

微软邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员测试 Win11 Moment 更新，其中 Build 22623 是 Moment 2；Build 22624 是 Moment 3 更新。

微软的 Win11 Build 22624 （KB5023011）更新于昨日曝光，用户可以通过安装启用包 EKB5023595 来进行升级。

在发布日期方面，早前有报道称 Windows 11 22H2 Moment 3 可能会在今年 5 月发布；微软可能在今年晚些时候推出 Moment 4（Windows 11 23H2）。

在功能方面，Win11 Moment 3 将会带来内置设备 RGB 灯效管理，Live 字幕支持更多语言等等。这些新功能用户可以通过IT之家此前发布的 Win11 相关文章，了解更多详情。

相关阅读：

《Win11 Dev 预览版 Build 25300 发布：实时字幕功能支持中文等更多语言》

《消息称 Win11 将引入 RGB 灯效控制功能，有望取代各厂商灯效软件》

《Win11 学院：在 Windows 11 25295 中开启 Suggested Actions 等隐藏新功能 / 新特性》