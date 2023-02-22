【IT之家开箱】七彩虹将星X16 Pro游戏本图赏：将星高端路的第一步

在 RTX 40 系列笔记本上市之际，七彩虹推出了采用新模具的高端游戏本将星 X16 Pro 23。

在 RTX 40 系列笔记本上市之际，七彩虹推出了采用新模具的高端游戏本将星 X16 Pro 23。

IT之家也将为大家带来开箱图赏，我们收到的版本是 i7-13700H + RTX 4060 Laptop GPU + 240Hz QHD 屏幕的版本，首发价预计为 8899 元。

从外观设计上看来，七彩虹将星 X16 Pro 与以往的将星有很大不同，这是一台 16 英寸的 16:10 游戏本，三围为 359.5 (W) x 273 (D) x 19.9 (H) mm，重量约为 2KG，对于一款搭载 H45 处理器 + 140W 满功耗 RTX 4060 笔记本电脑 GPU 的游戏本来说，能控制在 2CM+2KG 以下，称得上是相当轻薄了。

今年将星系列主打旗舰的 Pro 和 Pro Max 都将 A 面的“将”字 Logo 去掉了，现在的 A 面是纯黑的一整块金属，观感非常简约

打开 B 面，是一块来自 16:10 的 16 英寸电竞屏，这块屏幕的辨率为 2560*1600，刷新率高达 240Hz，色彩覆盖达到了 95% sRGB，色域容积则为 101% 的 sRGB，亮度约为 350nit。是一块观感很好的超高刷电竞屏。

不仅仅可以满足高帧游戏的需求，也能兼顾一些简单的内容创作。

屏幕上方有一颗 200 万像素的摄像头，以及立体声的麦克风。

C 面同样采用全金属材质，磨砂手感温润舒适。RGB 键盘键位合理，且灯光支持自定义，方向键和小键盘都有照顾到。这块键盘支持 RGB 背光，观感酷炫。

键盘上方是开机键。

键盘下方是一块触摸板，尺寸中等，材质为塑料。

D 面是金属材质，有垫高设计和大面积的进风口，从镂空的底盖中却看不到到裸露的铜管，这是因为将星 X16 Pro 采用了全新的散热设计，这个我们稍后拆机就知道了。

作为游戏本。将星 X16 Pro 的接口是相当丰富的，而且丰富出了自己的特色。

整机共有 2 个 USB3.2 接口、1 个 USB Type C (USB3.2Gen 2)、1 个雷电 4 接口、一个 TF 读卡器、一个 MINI DP 接口、一对 3.5mm 接口、DC 电源接口、HDMI 2.1 和有线网口。

其中雷电口 HDMI 和 DP 接口都可以用于视频输出，因此甚至可以组出 4 连屏。

以上就是IT之家为大家带来的七彩虹将星 16 Pro 23 的图赏了，我们也为大家带来了详细的图文评测，感兴趣的话可以前去阅读。