国家邮政局：深化农村寄递物流体系建设，强化快递员群体合法权益保障

IT之家 2 月 22 日消息，IT之家从国家邮政局网站获悉，在今日举行的专题新闻发布会上，国家邮政局新闻发言人、办公室主任侯延波表示，2023 年，国家邮政局将推进深化农村寄递物流体系建设、巩固提升农村地区邮政服务水平等七件实事。具体为：

一是深化农村寄递物流体系建设。要加快贯通县乡村快递物流配送体系；巩固“快递进村”三年行动成果；进一步加强县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站建设；鼓励发展共同配送模式，深化农村“客货邮”融合发展；开展农村电商快递协同示范创建。

二是巩固提升农村地区邮政服务水平。要持续巩固提升西部地区建制村投递服务水平，进一步推动抵边自然村通邮工作。

三是持续做好邮政快递业保通保畅工作。加强创新驱动，加快复工复产，扩大自动化智能化设备设施推广应用，推动行业运行尽快恢复到高位水平，有效满足人民群众寄递需求。

四是强化快递员群体合法权益保障。继续推广快递企业末端派费核算指引，开展快递员劳动定额试点。督促企业完善机制，建立快递员投诉申辩受理、心理疏导专线。加强从业人员培训，组织职业技能竞赛。持续开展关爱快递员“暖蜂行动”“快递从业青年服务月”等活动，进一步推动解决快递员在住房、子女教育、医疗体检等方面的实际困难。加强先进典型选树引领，继续组织开展寻找“最美快递员”活动。

五是深入开展寄递安全“三项制度”专项整治。加强寄递渠道安全风险预警和防控，提高实名收寄、收寄验视、过机安检三项制度的安全防控效能，深化寄递安全综合治理，严防各类违禁物品流入寄递渠道，持续打造安全放心用邮环境。

六是实施绿色发展“9218”工程。加快推进快递包装绿色低碳转型，到年底实现电商快件不再二次包装比例达到 90%，深入推进过度包装和塑料污染两项治理，使用可循环快递包装的邮件快件达到 10 亿件，回收复用质量完好的瓦楞纸箱 8 亿个。

七是着力提高从业人员素质。持续开展邮政快递业从业人员职业技能提升行动，完成职业技能培训 25 万人次，举办第四届全国邮政行业职业技能竞赛。

国家邮政局表示，从 2022 年七件实事完成情况来看，累计建成 990 个县级寄递公共配送中心、27.8 万个村级快递服务站点，全国 95% 的建制村实现快递服务覆盖，培育业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目 117 个，“快递进村”工程取得了显著成效。不断加快农村邮路汽车化，基本实现每个乡镇至少 1 辆投递汽车，建制村通邮成果持续巩固，94.8% 抵边自然村已实现通邮。省级层面快递员权益保障落实政策实现全覆盖，提高末端派费和降低服务类罚款要求得到有效落实，推动制定基层网点优先参加工伤保险政策，从业人员新增参保 57.5 万人。不断加强产品服务创新引导，集中开展农村快递服务违规收费问题整治，持续优化邮政业用户申诉处理工作，全年用户申诉率总体控制在百万分之三。加快完善邮政快递领域信息保护制度体系，联合有关部门开展邮政快递领域个人信息安全治理专项行动，全行业隐私面单日均使用量达 2 亿单。实施绿色发展“9917”工程，寄递企业自行提供的快递包装材料符合标准要求的比例和按照包装规范操作要求对快递进行包装的比例均超过 90%，累计投放可循环快递箱（盒）近 1500 万个，回收复用瓦楞纸箱 7 亿个。持续开展从业人员职业技能提升行动，全年培训从业人员 57 万余人次，新增 5244 人取得快递工程专业技术职称。